Всі будуть просити добавки: секретний інгредієнт зробить гороховий суп ресторанною стравою
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Потрібно додати до супу один простий продукт
Ми розповідали, що додати до горохової каші, щоб вона стала неймовірно смачною. Тепер ділимось цікавим рецептом горохового супу.
В ньому є один секретний інгредієнт, який змінить смак страви та надасть їй дуже незвичного присмаку. Це копчені ковбаски. Рецептом поділились на Meta.ua.
Інгредієнти:
- горох лущений — 300 г;
- реберця копчені — 1 кг або куряче філе — 500 г;
- сосиски копчені — 2-3 шт;
- картопля — 2-3 шт;
- морква — 1 шт;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- олія рослинна — 30 г;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- зелень — за смаком;
- вода — 3 л.
Спосіб приготування:
- Гороху настоюємо в чистій воді кілька годин та ретельно промиваємо. Миємо м’ясо.
- В каструлю наливаємо чисту воду, кладемо туди сирі горох та м’ясо. Все буде варитись 50-70 хвилин.
- В цей час готуємо овочі: чистимо картоплю, моркву і цибулю. Картоплю одразу нарізаємо кубиком і додаємо.
- Моркву і цибулю дрібно кришимо і обсмажуємо на рослинній олії. Теж перекладаємо в каструлю.
- Нарізаємо дрібно копчені ковбаски, з реберець відділяємо м’ясо і теж ріжемо. Все додаємо до супу та варимо ще 10-15 хвилин.
Гороховий суп дуже смачно подавати з зеленню, крутонами і сметаною. Також ми розповідали, як приготувати смачну першу страву з грибами.