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Всі будуть просити добавки: секретний інгредієнт зробить гороховий суп ресторанною стравою

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Гороховий суп можна приготувати дуже смачно
Гороховий суп можна приготувати дуже смачно. Фото today.ua

Потрібно додати до супу один простий продукт

Ми розповідали, що додати до горохової каші, щоб вона стала неймовірно смачною. Тепер ділимось цікавим рецептом горохового супу.

В ньому є один секретний інгредієнт, який змінить смак страви та надасть їй дуже незвичного присмаку. Це копчені ковбаски. Рецептом поділились на Meta.ua.

Інгредієнти:

  • горох лущений — 300 г;
  • реберця копчені — 1 кг або куряче філе — 500 г;
  • сосиски копчені — 2-3 шт;
  • картопля — 2-3 шт;
  • морква — 1 шт;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт;
  • олія рослинна — 30 г;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • зелень — за смаком;
  • вода — 3 л.

Спосіб приготування:

  1. Гороху настоюємо в чистій воді кілька годин та ретельно промиваємо. Миємо м’ясо.
  2. В каструлю наливаємо чисту воду, кладемо туди сирі горох та м’ясо. Все буде варитись 50-70 хвилин.
  3. В цей час готуємо овочі: чистимо картоплю, моркву і цибулю. Картоплю одразу нарізаємо кубиком і додаємо.
  4. Моркву і цибулю дрібно кришимо і обсмажуємо на рослинній олії. Теж перекладаємо в каструлю.
  5. Нарізаємо дрібно копчені ковбаски, з реберець відділяємо м’ясо і теж ріжемо. Все додаємо до супу та варимо ще 10-15 хвилин.

Гороховий суп дуже смачно подавати з зеленню, крутонами і сметаною. Також ми розповідали, як приготувати смачну першу страву з грибами.

Теги:
#Рецепт #Суп #Горох