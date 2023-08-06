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Такий сніданок можна приготувати навіть з вечора: незвичайні оладки зі вчорашнього пюре

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Картопляні оладки — чудовий початок дня
Картопляні оладки — чудовий початок дня. Фото shuba.life

Ароматні та ніжні оладки готуються дуже просто

У вас залишилося картопляне пюре? Не варто його викидати — приготуйте смачні картопляні оладки на сніданок.

Швидкі та прості у приготуванні оладки за рецептом Shuba – ідеальне рішення для бадьорого ранку. Картопляне пюре надасть їм ніжності, а сир – особливого смаку. Ви можете зробити їх більш пікантними, граючи зі спеціями та приправами. Готуйте та снідайте із задоволенням!

Як приготувати картопляні оладки з сиром

Інгредієнти на 4 порції:

  • картопляне пюре — 2 склянки;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • борошно пшеничне — 1/3 склянки;
  • цибуля ріпчаста — 1/2 шт.;
  • сир чедер — 200 г;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;
  • масло вершкове — 100 г.

Для подачі:

  • сметана 20% — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте цибулю і подрібніть. Натріть сир.
  2. У мисці змішайте картопляне пюре з яйцем, борошном. Посоліть, поперчіть. Тісто має бути липким, але повинно мати форму.
  3. Розігрійте вершкове масло у великій сковороді на середньому вогні. Сформуйте оладки завтовшки 1 см і смажте по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Готові оладки перекладіть зі сковороди на тарілку з паперовими рушниками.

Подавайте оладки зі сметаною або соусом тартар. Смачного!

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