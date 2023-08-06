Такий сніданок можна приготувати навіть з вечора: незвичайні оладки зі вчорашнього пюре
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Ароматні та ніжні оладки готуються дуже просто
У вас залишилося картопляне пюре? Не варто його викидати — приготуйте смачні картопляні оладки на сніданок.
Швидкі та прості у приготуванні оладки за рецептом Shuba – ідеальне рішення для бадьорого ранку. Картопляне пюре надасть їм ніжності, а сир – особливого смаку. Ви можете зробити їх більш пікантними, граючи зі спеціями та приправами. Готуйте та снідайте із задоволенням!
Як приготувати картопляні оладки з сиром
Інгредієнти на 4 порції:
- картопляне пюре — 2 склянки;
- яйця курячі — 1 шт.;
- борошно пшеничне — 1/3 склянки;
- цибуля ріпчаста — 1/2 шт.;
- сир чедер — 200 г;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;
- масло вершкове — 100 г.
Для подачі:
- сметана 20% — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Очистьте цибулю і подрібніть. Натріть сир.
- У мисці змішайте картопляне пюре з яйцем, борошном. Посоліть, поперчіть. Тісто має бути липким, але повинно мати форму.
- Розігрійте вершкове масло у великій сковороді на середньому вогні. Сформуйте оладки завтовшки 1 см і смажте по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Готові оладки перекладіть зі сковороди на тарілку з паперовими рушниками.
Подавайте оладки зі сметаною або соусом тартар. Смачного!