Такий сніданок можна приготувати навіть з вечора: незвичайні оладки зі вчорашнього пюре

Ароматні та ніжні оладки готуються дуже просто

У вас залишилося картопляне пюре? Не варто його викидати — приготуйте смачні картопляні оладки на сніданок.

Швидкі та прості у приготуванні оладки за рецептом Shuba – ідеальне рішення для бадьорого ранку. Картопляне пюре надасть їм ніжності, а сир – особливого смаку. Ви можете зробити їх більш пікантними, граючи зі спеціями та приправами. Готуйте та снідайте із задоволенням!

Як приготувати картопляні оладки з сиром

Інгредієнти на 4 порції:

картопляне пюре — 2 склянки;

яйця курячі — 1 шт.;

борошно пшеничне — 1/3 склянки;

цибуля ріпчаста — 1/2 шт.;

сир чедер — 200 г;

сіль — 1/2 ч. л.;

перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;

масло вершкове — 100 г.

Для подачі:

сметана 20% — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Очистьте цибулю і подрібніть. Натріть сир. У мисці змішайте картопляне пюре з яйцем, борошном. Посоліть, поперчіть. Тісто має бути липким, але повинно мати форму. Розігрійте вершкове масло у великій сковороді на середньому вогні. Сформуйте оладки завтовшки 1 см і смажте по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Готові оладки перекладіть зі сковороди на тарілку з паперовими рушниками.

Подавайте оладки зі сметаною або соусом тартар. Смачного!