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Панкейки вийдуть пишними до стелі: простий рецепт з одного яйця та склянки кефіру

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Відмінний варіант для смачного сніданку – панкейки
Відмінний варіант для смачного сніданку – панкейки. Фото pexels.com

Неможливо пройти, не взявши бодай один

Неперевершені панкейки – близькі родичі наших млинців, щось середнє між тонкими млинцями та оладками. Приготувати їх не важко навіть початківцю-кулінару. Все, що потрібно, — це замісити нескладне тісто і приготувати їх на сковороді.

Саме такі панкейки за рецептом ProstoWay ми сьогодні приготуємо. Ніжні, повітряні та м’які млинці закохають у себе кожного члена вашої родини!

Як приготувати пишні панкейки

Інгредієнти:

  • яйця — 1 шт.;
  • цукор – 1 ст.
  • борошно — 120 г;
  • кефір — 230 мл;
  • сода — 0,5 ч.л.;
  • сіль — щіпка;
  • соняшникова олія – 2 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Яйця, цукор та сіль змішайте міксером до пишності.
  2. Погасіть соду в кефірі та додайте в яєчну масу. Перемішайте.
  3. Додайте в отриману масу борошно, олію і все добре перемішайте.
  4. Розігрійте сковороду. Для таких панкейків краще брати антипригарну та смажити без олії.
  5. За допомогою ложки накладайте тісто і смажте панкейки до золотистого кольору з обох боків.

Готові панкейки подавайте зі сметаною, улюбленим варенням або сгущеним молоком. Смачного!

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