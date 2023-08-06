Панкейки вийдуть пишними до стелі: простий рецепт з одного яйця та склянки кефіру
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Неможливо пройти, не взявши бодай один
Неперевершені панкейки – близькі родичі наших млинців, щось середнє між тонкими млинцями та оладками. Приготувати їх не важко навіть початківцю-кулінару. Все, що потрібно, — це замісити нескладне тісто і приготувати їх на сковороді.
Саме такі панкейки за рецептом ProstoWay ми сьогодні приготуємо. Ніжні, повітряні та м’які млинці закохають у себе кожного члена вашої родини!
Як приготувати пишні панкейки
Інгредієнти:
- яйця — 1 шт.;
- цукор – 1 ст.
- борошно — 120 г;
- кефір — 230 мл;
- сода — 0,5 ч.л.;
- сіль — щіпка;
- соняшникова олія – 2 ст.л.
Спосіб приготування:
- Яйця, цукор та сіль змішайте міксером до пишності.
- Погасіть соду в кефірі та додайте в яєчну масу. Перемішайте.
- Додайте в отриману масу борошно, олію і все добре перемішайте.
- Розігрійте сковороду. Для таких панкейків краще брати антипригарну та смажити без олії.
- За допомогою ложки накладайте тісто і смажте панкейки до золотистого кольору з обох боків.
Готові панкейки подавайте зі сметаною, улюбленим варенням або сгущеним молоком. Смачного!