Панкейки вийдуть пишними до стелі: простий рецепт з одного яйця та склянки кефіру

Неможливо пройти, не взявши бодай один

Неперевершені панкейки – близькі родичі наших млинців, щось середнє між тонкими млинцями та оладками. Приготувати їх не важко навіть початківцю-кулінару. Все, що потрібно, — це замісити нескладне тісто і приготувати їх на сковороді.

Саме такі панкейки за рецептом ProstoWay ми сьогодні приготуємо. Ніжні, повітряні та м’які млинці закохають у себе кожного члена вашої родини!

Як приготувати пишні панкейки

Інгредієнти:

яйця — 1 шт.;

цукор – 1 ст.

борошно — 120 г;

кефір — 230 мл;

сода — 0,5 ч.л.;

сіль — щіпка;

соняшникова олія – 2 ст.л.

Спосіб приготування:

Яйця, цукор та сіль змішайте міксером до пишності. Погасіть соду в кефірі та додайте в яєчну масу. Перемішайте. Додайте в отриману масу борошно, олію і все добре перемішайте. Розігрійте сковороду. Для таких панкейків краще брати антипригарну та смажити без олії. За допомогою ложки накладайте тісто і смажте панкейки до золотистого кольору з обох боків.

Готові панкейки подавайте зі сметаною, улюбленим варенням або сгущеним молоком. Смачного!