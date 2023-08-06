Попелюшка, гарбуз дозрів: найсмачніший рецепт сезонної випічки
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Не лише смачний, а й корисний десерт
Гарбуз — відмінне джерело фосфору, магнію, кальцію та калію. Саме тому страви з нею не лише смачні, а й корисні. Ягода добре підходить для приготування багатьох солодких та солоних страв, від супів до приголомшливих десертів.
Пудинг з гарбузом за рецептом Shuba — не виняток. Рекомендуємо приготувати цю райську насолоду — і цей фантастичний десерт оцінять абсолютно все!
Як приготувати пудинг з гарбузом
Інгредієнти на 4 порції:
- рис — 300 г;
- молоко — 700 мл;
- вершки — 250 г;
- желатин — 15 г;
- цукор — 100 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- гарбуз — 200 г;
- желе в пакетику, порошок – 90 г.
Спосіб приготування:
- Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, наріжте шматочками та запікайте в духовці при температурі 180°C 20 хвилин до м’якості. Подрібніть її у блендері.
- У кип’ячене молоко покладіть рис та цукор. На маленькому вогні варіть 15-20 хвилин до готовності.
- Замочіть заздалегідь желатин у холодній воді на 10 хвилин. Додайте його до готового рису і перемішайте.
- Збийте вершки та ванільний цукор. Отриману масу з’єднайте з гарбузовим пюре та рисом. Перекладіть її у роз’ємну круглу форму.
- Приготуйте за інструкцією желе та вилийте на масу. Покладіть пудинг у холодильник на 5-6 годин. Перед подачею зніміть роз’ємну частину форми та наріжте на порції.
Подавайте желе з улюбленим напоєм та насолоджуйтесь. Смачного!