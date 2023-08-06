Попелюшка, гарбуз дозрів: найсмачніший рецепт сезонної випічки

Не лише смачний, а й корисний десерт

Гарбуз — відмінне джерело фосфору, магнію, кальцію та калію. Саме тому страви з нею не лише смачні, а й корисні. Ягода добре підходить для приготування багатьох солодких та солоних страв, від супів до приголомшливих десертів.

Пудинг з гарбузом за рецептом Shuba — не виняток. Рекомендуємо приготувати цю райську насолоду — і цей фантастичний десерт оцінять абсолютно все!

Як приготувати пудинг з гарбузом

Інгредієнти на 4 порції:

рис — 300 г;

молоко — 700 мл;

вершки — 250 г;

желатин — 15 г;

цукор — 100 г;

цукор ванільний — 10 г;

гарбуз — 200 г;

желе в пакетику, порошок – 90 г.

Спосіб приготування:

Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, наріжте шматочками та запікайте в духовці при температурі 180°C 20 хвилин до м’якості. Подрібніть її у блендері. У кип’ячене молоко покладіть рис та цукор. На маленькому вогні варіть 15-20 хвилин до готовності. Замочіть заздалегідь желатин у холодній воді на 10 хвилин. Додайте його до готового рису і перемішайте. Збийте вершки та ванільний цукор. Отриману масу з’єднайте з гарбузовим пюре та рисом. Перекладіть її у роз’ємну круглу форму. Приготуйте за інструкцією желе та вилийте на масу. Покладіть пудинг у холодильник на 5-6 годин. Перед подачею зніміть роз’ємну частину форми та наріжте на порції.

Подавайте желе з улюбленим напоєм та насолоджуйтесь. Смачного!