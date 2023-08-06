Рус

Попелюшка, гарбуз дозрів: найсмачніший рецепт сезонної випічки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ніхто не встоїть проти пудингу з гарбузом
Ніхто не встоїть проти пудингу з гарбузом. Фото shuba.life

Не лише смачний, а й корисний десерт

Гарбуз — відмінне джерело фосфору, магнію, кальцію та калію. Саме тому страви з нею не лише смачні, а й корисні. Ягода добре підходить для приготування багатьох солодких та солоних страв, від супів до приголомшливих десертів.

Пудинг з гарбузом за рецептом Shuba — не виняток. Рекомендуємо приготувати цю райську насолоду — і цей фантастичний десерт оцінять абсолютно все!

Як приготувати пудинг з гарбузом

Інгредієнти на 4 порції:

  • рис — 300 г;
  • молоко — 700 мл;
  • вершки — 250 г;
  • желатин — 15 г;
  • цукор — 100 г;
  • цукор ванільний — 10 г;
  • гарбуз — 200 г;
  • желе в пакетику, порошок – 90 г.

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, наріжте шматочками та запікайте в духовці при температурі 180°C 20 хвилин до м’якості. Подрібніть її у блендері.
  2. У кип’ячене молоко покладіть рис та цукор. На маленькому вогні варіть 15-20 хвилин до готовності.
  3. Замочіть заздалегідь желатин у холодній воді на 10 хвилин. Додайте його до готового рису і перемішайте.
  4. Збийте вершки та ванільний цукор. Отриману масу з’єднайте з гарбузовим пюре та рисом. Перекладіть її у роз’ємну круглу форму.
  5. Приготуйте за інструкцією желе та вилийте на масу. Покладіть пудинг у холодильник на 5-6 годин. Перед подачею зніміть роз’ємну частину форми та наріжте на порції.

Подавайте желе з улюбленим напоєм та насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Гарбуз #Десерт #Пудинг #Готуємо вдома