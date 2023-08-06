"Нутелла" із секретом: рецепт, з яким діти полюблять фрукти

З такою намазкою буде смачним навіть звичайний батон

Ви і ваші діти любите шоколадну пасту? А якщо ми запропонуємо вам приготувати її вдома, але зі слив та шоколаду?

Таке сливове варення з шоколадом за рецептом Shuba відмінно підійде до пишних млинців, домашньої випічки, та й просто з батоном або на тостах. Нереально смачний десерт обов’язково сподобається вашій родині. Це відмінний "зимовий" варіант усіма "Нутелли".

Як приготувати "Нутеллу" зі слив та шоколаду

Інгредієнти:

зливу — 1 кг;

цукор — 100 г;

чорний шоколад 70-75% — 150 г.

Спосіб приготування:

Добре помийте сливи та видаліть кісточки. Ягоді збийте блендером до пюреподібного стану та перелийте його в каструлю з товстим дном. Сливове пюре доведіть до кипіння і проваріть на середньому вогні близько 20 хвилин інтенсивно помішуючи дерев’яною лопаткою. Через зазначений час маса повинна загуснути та зменшитися вдвічі. До слив додайте цукор, все перемішайте і проваріть ще 5 хвилин. Додайте подрібнений чорний шоколад і перемішайте. "Нутеллу" перелийте в стерилізовану банку та закрийте кришкою. Дайте повністю охолонути.

Зберігайте правильно взимку таке сливове варення. Насолоджуйтесь неймовірною смакотою довгий час!