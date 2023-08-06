Простий спосіб нагодувати сім’ю двома кабачками: просто подряпайте і відправте в духовку
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Простий спосіб нагодувати всю родину
Скільки шикарних страв можна приготувати з кабачків! Їх смажать по-французські або в клярі, маринують і готують за корейським рецептом
А хочете найсмачніший та найоригінальніший рецепт? Човники з фаршем від "Це Смак" слід приготувати один раз — і ви це робитимете завжди. "Сиромани" можуть посипати страву тертим твердим сиром та отримувати безмежну насолоду!
Як приготувати фаршировані кабачки
Інгредієнти на 4 порції:
- кабачок — 2 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- болгарський перець – 0,5 прим.;
- перець чилі – 1 шт.;
- томатний сік – 1,5 ст.;
- свинячий фарш – 300 г;
- часник — 3 зуб.;
- петрушка, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Помийте кабачки. Кожен овоч подряпайте вилкою по всій довжині та розріжте надвоє.
- Виберіть м'якуш і ложкою зробіть невеликі заглиблення – кабачки на цьому етапі мають нагадувати човники.
- Подрібніть м'якуш і змішайте з тертою цибулею, фаршем. Додайте нарізані кубиками болгарський та гострий перець, порубану зелень, сіль, перець мелений та пропущений через прес часник. Начиніть човники.
- Кабачки викладіть у глибоку сковороду та залийте томатним соком. Накрийте кришкою та готуйте на плиті півгодини, у духовці – 40 хвилин.
Подавайте гарячими з вітамінним салатом та насолоджуйтесь. Смачного!