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Простий спосіб нагодувати сім’ю двома кабачками: просто подряпайте і відправте в духовку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найоригінальніший спосіб приготування кабачків
Найоригінальніший спосіб приготування кабачків. Фото cesmak.info

Простий спосіб нагодувати всю родину

Скільки шикарних страв можна приготувати з кабачків! Їх смажать по-французські або в клярі, маринують і готують за корейським рецептом

А хочете найсмачніший та найоригінальніший рецепт? Човники з фаршем від "Це Смак" слід приготувати один раз — і ви це робитимете завжди. "Сиромани" можуть посипати страву тертим твердим сиром та отримувати безмежну насолоду!

Як приготувати фаршировані кабачки

Інгредієнти на 4 порції:

  • кабачок — 2 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • болгарський перець – 0,5 прим.;
  • перець чилі – 1 шт.;
  • томатний сік – 1,5 ст.;
  • свинячий фарш – 300 г;
  • часник — 3 зуб.;
  • петрушка, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Помийте кабачки. Кожен овоч подряпайте вилкою по всій довжині та розріжте надвоє.
  2. Виберіть м'якуш і ложкою зробіть невеликі заглиблення – кабачки на цьому етапі мають нагадувати човники.
  3. Подрібніть м'якуш і змішайте з тертою цибулею, фаршем. Додайте нарізані кубиками болгарський та гострий перець, порубану зелень, сіль, перець мелений та пропущений через прес часник. Начиніть човники.
  4. Кабачки викладіть у глибоку сковороду та залийте томатним соком. Накрийте кришкою та готуйте на плиті півгодини, у духовці – 40 хвилин.

Подавайте гарячими з вітамінним салатом та насолоджуйтесь. Смачного!

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#Рецепт #Кабачки #Готуємо вдома