Простий спосіб нагодувати сім’ю двома кабачками: просто подряпайте і відправте в духовку

Простий спосіб нагодувати всю родину

Скільки шикарних страв можна приготувати з кабачків! Їх смажать по-французські або в клярі, маринують і готують за корейським рецептом

А хочете найсмачніший та найоригінальніший рецепт? Човники з фаршем від "Це Смак" слід приготувати один раз — і ви це робитимете завжди. "Сиромани" можуть посипати страву тертим твердим сиром та отримувати безмежну насолоду!

Як приготувати фаршировані кабачки

Інгредієнти на 4 порції:

кабачок — 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

болгарський перець – 0,5 прим.;

перець чилі – 1 шт.;

томатний сік – 1,5 ст.;

свинячий фарш – 300 г;

часник — 3 зуб.;

петрушка, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

Помийте кабачки. Кожен овоч подряпайте вилкою по всій довжині та розріжте надвоє. Виберіть м'якуш і ложкою зробіть невеликі заглиблення – кабачки на цьому етапі мають нагадувати човники. Подрібніть м'якуш і змішайте з тертою цибулею, фаршем. Додайте нарізані кубиками болгарський та гострий перець, порубану зелень, сіль, перець мелений та пропущений через прес часник. Начиніть човники. Кабачки викладіть у глибоку сковороду та залийте томатним соком. Накрийте кришкою та готуйте на плиті півгодини, у духовці – 40 хвилин.

Подавайте гарячими з вітамінним салатом та насолоджуйтесь. Смачного!