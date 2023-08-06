Для затишного літнього вечора: найкращий рецепт шашлику від грузинських профі

Ви готуватимете м’ясо тільки так!

Любителі шашликів та грузинської кухні, вам сюди! Ви не зможете пройти повз такий приголомшливий рецепт приготування м’яса!

Якщо ви все ще сумніваєтеся, як замаринувати курячий шашлик, приготуйте його за рецептом "Це Смак"! Зробити це можна з усіх частин курки — з гомілки, ніжок, крил і навіть філе. М’ясо вийде просто незабутнім – ніжним та з пікантною кислинкою. Спробуйте і ви отримаєте купу компліментів!

Як приготувати курячі шашлики по-грузинськи

Інгредієнти на 5 порцій:

курка – 1 кг;

вода – 0,5 л;

томатна паста — 3 ст. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.;

часник — 2 зуб.;

цукор – 1 ст. л.;

барбарис — 1 ч. л.;

коріандр — 1 ч. л.;

сумак — 1 ч. л.;

чорний перець мелений, сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

М’ясо розріжте на шматочки. Подрібніть барбарис та часник, з’єднайте з м’ясом та спеціями, додайте інші спеції та все добре перемішайте. Додайте соєвий соус, томатну пасту та воду, перемішайте все і відправте в холодильник на ніч. Маринад злийте, а м’ясо нанизуйте на шампури чи шпажки. Смажте їх над вогнем з обох боків по 7 хвилин.

Закуска з помідорів дуже підійде до цього пікантного шашлику. Їжте із задоволенням!