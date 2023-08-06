Цим рецептом не захочете ні з ким ділитися: фантастична намазка з кабачків

Так кабачки ви ще не готували

Крім звичних оладок та запіканки, з кабачків можна приготувати смачну та ситну намазку на хліб та грінки. Це дуже легка та корисна страва для сніданку або швидкого перекусу.

Головний смак надає, звичайно, кабачок. А щоб намазка набула гладкої густої консистенції, "Школа життя" додає до неї плавлений сирок. Саме тому намазка добре лягає на хліб, тримає форму, не розтікається і набуває ніжного вершкового смаку. Спробуємо?

Як приготувати намазку з кабачків

Інгредієнти:

кабачок – 500 г;

середня цибулина – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

будь-яка свіжа зелень – на ваш смак;

плавлений сир – 1 шт.;

сіль, перець – на свій смак;

часник – 2 зубчики;

орегано — щіпка.

Спосіб приготування:

Очистьте цибулину, наріжте невеликими кубиками. Моркву та кабачки натріть на великій тертці. На розігрітій сковороді з олією підсмажте цибулю до прозорості. Додайте моркву та обсмажте 5 хвилин до м’якості моркви. Додайте до овочів кабачки. Збільште вогонь і обсмажуйте 7-10 хвилин, поки вода не випарується. Додайте пропущений через прес часник, подрібнену зелень, орегано, перемішайте, посоліть і поперчіть. Наприкінці додайте натертий на дрібній тертці сир. Перемішайте, зніміть із вогню.

Подавайте на стіл охолодженим як самостійне блюдо або намажте на домашні грінки. Смачного.