Цим рецептом не захочете ні з ким ділитися: фантастична намазка з кабачків
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Так кабачки ви ще не готували
Крім звичних оладок та запіканки, з кабачків можна приготувати смачну та ситну намазку на хліб та грінки. Це дуже легка та корисна страва для сніданку або швидкого перекусу.
Головний смак надає, звичайно, кабачок. А щоб намазка набула гладкої густої консистенції, "Школа життя" додає до неї плавлений сирок. Саме тому намазка добре лягає на хліб, тримає форму, не розтікається і набуває ніжного вершкового смаку. Спробуємо?
Як приготувати намазку з кабачків
Інгредієнти:
- кабачок – 500 г;
- середня цибулина – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- будь-яка свіжа зелень – на ваш смак;
- плавлений сир – 1 шт.;
- сіль, перець – на свій смак;
- часник – 2 зубчики;
- орегано — щіпка.
Спосіб приготування:
- Очистьте цибулину, наріжте невеликими кубиками. Моркву та кабачки натріть на великій тертці.
- На розігрітій сковороді з олією підсмажте цибулю до прозорості. Додайте моркву та обсмажте 5 хвилин до м’якості моркви.
- Додайте до овочів кабачки. Збільште вогонь і обсмажуйте 7-10 хвилин, поки вода не випарується. Додайте пропущений через прес часник, подрібнену зелень, орегано, перемішайте, посоліть і поперчіть.
- Наприкінці додайте натертий на дрібній тертці сир. Перемішайте, зніміть із вогню.
Подавайте на стіл охолодженим як самостійне блюдо або намажте на домашні грінки. Смачного.