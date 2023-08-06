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Цим рецептом не захочете ні з ким ділитися: фантастична намазка з кабачків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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І салат, і намазка з кабачків одночасно
І салат, і намазка з кабачків одночасно. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Так кабачки ви ще не готували

Крім звичних оладок та запіканки, з кабачків можна приготувати смачну та ситну намазку на хліб та грінки. Це дуже легка та корисна страва для сніданку або швидкого перекусу.

Головний смак надає, звичайно, кабачок. А щоб намазка набула гладкої густої консистенції, "Школа життя" додає до неї плавлений сирок. Саме тому намазка добре лягає на хліб, тримає форму, не розтікається і набуває ніжного вершкового смаку. Спробуємо?

Як приготувати намазку з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачок – 500 г;
  • середня цибулина – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • будь-яка свіжа зелень – на ваш смак;
  • плавлений сир – 1 шт.;
  • сіль, перець – на свій смак;
  • часник – 2 зубчики;
  • орегано — щіпка.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте цибулину, наріжте невеликими кубиками. Моркву та кабачки натріть на великій тертці.
  2. На розігрітій сковороді з олією підсмажте цибулю до прозорості. Додайте моркву та обсмажте 5 хвилин до м’якості моркви.
  3. Додайте до овочів кабачки. Збільште вогонь і обсмажуйте 7-10 хвилин, поки вода не випарується. Додайте пропущений через прес часник, подрібнену зелень, орегано, перемішайте, посоліть і поперчіть.
  4. Наприкінці додайте натертий на дрібній тертці сир. Перемішайте, зніміть із вогню.

Подавайте на стіл охолодженим як самостійне блюдо або намажте на домашні грінки. Смачного.

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#Рецепт #Кабачки #Готуємо вдома