Готуватимете з приводом і без: бюджетний рецепт пирога з яблуками
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Найсмачніший десерт із доступних продуктів
Яблучні пироги – одні з найпопулярніших у всьому світі. Приготувати такий десерт швидко та недорого, а виходить дуже смачно та красиво.
Від запашного яблучного пирога з хрусткою скоринкою за рецептом "Школи життя" ніхто не зможе відмовитись. Ароматні яблука гармонійно поєднуються із солодким тістом, створюючи неповторний смак та аромат. Спробуємо?
Як приготувати пиріг з яблуками
Інгредієнти:
- вершкове масло – 70 г;
- сіль — щіпка;
- цукор – 150 г;
- молоко — 120 мл.;
- яйце кімнатної температури – 1 шт.;
- борошно — 180 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- яблуко – 1-2 шт.
Інгредієнти розраховані на форму не більше 20 см у діаметрі.
Спосіб приготування:
- У мисці змішайте міксером м’яке вершкове масло з дрібкою солі та цукром.
- Додайте молоко кімнатної температури, яйце та 1 ст. л. борошна із загальної кількості, перемішайте всі інгредієнти.
- Решту борошна просійте з розпушувачем, додайте і перемішайте. У вас має вийти тісто середньої густоти.
- Деко змастіть олією. Викладіть тісто, зверху покладіть – нарізані шматочками яблука.
- Випікайте в мультиварці на режимі "випічка" 1 годину, у духовці — 40-45 хвилин при 180 градусах.
А щоб пиріг довгий час не черствів, додайте до нього один інгредієнт. Смачного!