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Готуватимете з приводом і без: бюджетний рецепт пирога з яблуками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ароматний яблучний пиріг
Ароматний яблучний пиріг. Фото shuba.life

Найсмачніший десерт із доступних продуктів

Яблучні пироги – одні з найпопулярніших у всьому світі. Приготувати такий десерт швидко та недорого, а виходить дуже смачно та красиво.

Від запашного яблучного пирога з хрусткою скоринкою за рецептом "Школи життя" ніхто не зможе відмовитись. Ароматні яблука гармонійно поєднуються із солодким тістом, створюючи неповторний смак та аромат. Спробуємо?

Як приготувати пиріг з яблуками

Інгредієнти:

  • вершкове масло – 70 г;
  • сіль — щіпка;
  • цукор – 150 г;
  • молоко — 120 мл.;
  • яйце кімнатної температури – 1 шт.;
  • борошно — 180 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • яблуко – 1-2 шт.

Інгредієнти розраховані на форму не більше 20 см у діаметрі.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішайте міксером м’яке вершкове масло з дрібкою солі та цукром.
  2. Додайте молоко кімнатної температури, яйце та 1 ст. л. борошна із загальної кількості, перемішайте всі інгредієнти.
  3. Решту борошна просійте з розпушувачем, додайте і перемішайте. У вас має вийти тісто середньої густоти.
  4. Деко змастіть олією. Викладіть тісто, зверху покладіть – нарізані шматочками яблука.
  5. Випікайте в мультиварці на режимі "випічка" 1 годину, у духовці — 40-45 хвилин при 180 градусах.

А щоб пиріг довгий час не черствів, додайте до нього один інгредієнт. Смачного!

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#Рецепт #Яблуневий Спас #Яблучний пиріг #Готуємо вдома