Готуватимете з приводом і без: бюджетний рецепт пирога з яблуками

Найсмачніший десерт із доступних продуктів

Яблучні пироги – одні з найпопулярніших у всьому світі. Приготувати такий десерт швидко та недорого, а виходить дуже смачно та красиво.

Від запашного яблучного пирога з хрусткою скоринкою за рецептом "Школи життя" ніхто не зможе відмовитись. Ароматні яблука гармонійно поєднуються із солодким тістом, створюючи неповторний смак та аромат. Спробуємо?

Як приготувати пиріг з яблуками

Інгредієнти:

вершкове масло – 70 г;

сіль — щіпка;

цукор – 150 г;

молоко — 120 мл.;

яйце кімнатної температури – 1 шт.;

борошно — 180 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

яблуко – 1-2 шт.

Інгредієнти розраховані на форму не більше 20 см у діаметрі.

Спосіб приготування:

У мисці змішайте міксером м’яке вершкове масло з дрібкою солі та цукром. Додайте молоко кімнатної температури, яйце та 1 ст. л. борошна із загальної кількості, перемішайте всі інгредієнти. Решту борошна просійте з розпушувачем, додайте і перемішайте. У вас має вийти тісто середньої густоти. Деко змастіть олією. Викладіть тісто, зверху покладіть – нарізані шматочками яблука. Випікайте в мультиварці на режимі "випічка" 1 годину, у духовці — 40-45 хвилин при 180 градусах.

А щоб пиріг довгий час не черствів, додайте до нього один інгредієнт. Смачного!