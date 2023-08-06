Легка вечеря за лічені хвилини: ці конвертики з лаваша рідні проситимуть щодня
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Чудовий варіант перекусу або й повноцінного прийому їжі
Лаваш — це продукт, який дуже виручає кулінарів, особливо в умовах вічної нестачі часу. Якщо в вже готували лазанью з лавашем, зверніть увагу на цей рецепт ситних конвертиків.
У лаваш можна загорнути будь-що, у цьому його перевага. Pixelinform ділиться рецептом з сирно-яєчною начинкою.
Інгредієнти:
- лаваш тонкий — 1 лист;
- яйця — 3 шт.;
- сир (твердий) — 100 г;
- олія;
- кріп і петрушка — до смаку,
- сіль, спеції — до смаку.
Спосіб приготування:
- Беремо два яйця. Відварюємо їх, остуджуємо та чистимо.
- Поки вони варяться чи остигають, варто зайнятись іншим і натерти на великій тертці сир. Пізніше на цій же тертці потрібно натерти яйця.
- Свіжу зелень подрібнюємо, а потім змішуємо разм всі три інгредієнти – зелень, яйця та сир. До смаку додаємо в суміш сіль, спеції та ароматні трави. Все перемішуємо.
- Нарізаємо лист лаваша. Повинні вийти квадратні заготовки.
- Викладаємо в центр кожного шматочка начинку. Загинаємо краї так, щоб вийшов конверт.
- В окремій мисочці збиваємо одне сире яйце. Паралельно розігріваємо сковороду з олією.
- Конверти обмочуємо в яйця. Кожен конверт обсмажуємо з двох боків до утворення золотистої скоринки. Це займе десь хвилини зо три.
- Коли всі конвертики обсмажені, складаємо їх в сковороду, накриваємо кришкою. Залишаємо їх у такому вигляді на 2-3 хвилини на невеликому вогні.
Виходить дуже ситно та смачно. Також ми ділились рецептом смачних кабачків в сметані.