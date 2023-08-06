Легка вечеря за лічені хвилини: ці конвертики з лаваша рідні проситимуть щодня

Чудовий варіант перекусу або й повноцінного прийому їжі

Лаваш — це продукт, який дуже виручає кулінарів, особливо в умовах вічної нестачі часу. Якщо в вже готували лазанью з лавашем, зверніть увагу на цей рецепт ситних конвертиків.

У лаваш можна загорнути будь-що, у цьому його перевага. Pixelinform ділиться рецептом з сирно-яєчною начинкою.

Інгредієнти:

лаваш тонкий — 1 лист;

яйця — 3 шт.;

сир (твердий) — 100 г;

олія;

кріп і петрушка — до смаку,

сіль, спеції — до смаку.

Спосіб приготування:

Беремо два яйця. Відварюємо їх, остуджуємо та чистимо. Поки вони варяться чи остигають, варто зайнятись іншим і натерти на великій тертці сир. Пізніше на цій же тертці потрібно натерти яйця. Свіжу зелень подрібнюємо, а потім змішуємо разм всі три інгредієнти – зелень, яйця та сир. До смаку додаємо в суміш сіль, спеції та ароматні трави. Все перемішуємо. Нарізаємо лист лаваша. Повинні вийти квадратні заготовки. Викладаємо в центр кожного шматочка начинку. Загинаємо краї так, щоб вийшов конверт. В окремій мисочці збиваємо одне сире яйце. Паралельно розігріваємо сковороду з олією. Конверти обмочуємо в яйця. Кожен конверт обсмажуємо з двох боків до утворення золотистої скоринки. Це займе десь хвилини зо три. Коли всі конвертики обсмажені, складаємо їх в сковороду, накриваємо кришкою. Залишаємо їх у такому вигляді на 2-3 хвилини на невеликому вогні.

Виходить дуже ситно та смачно. Також ми ділились рецептом смачних кабачків в сметані.