Що приготувати на сніданок: добірка простих та ситних страв

Ці страви можна приготувати заздалегідь або зробити швидко, витративши всього декілька хвилин

Не дарма стверджується, що сніданок — найважливіший прийом їжі. Від нього залежить самопочуття людини на цілий день. На випадок, якщо захочеться чогось цікавішого за класичний омлет, Телеграф пропонує добірку нестандартних ситних страв, ідеальних до сніданку.

Сирна запіканка без борошна

Це солодка випічка, яка не залишить нікого байдужим. Особливо зараз, коли стоїть спека, і не хочеться довго стояти біля плити й духовки.

Сирна запіканка виходить дуже ситною

Сирна запіканка за цим рецептом виходить і ситна, і дуже повітряна водночас — адже в складі немає і грама борошна. Приготування просте — достатньо все змішати і закинути в духовку.

Омлетно-кабачковий коржик

Такий коржик-омлет виходить дуже смачним, а готується просто і швидко. Овочева складова робить сніданок не лише ситним, а й дуже корисним.

Такий омлет-коржик сподобається всім

Зверніть увагу на цей рецепт, якщо шукаєте нові поєднання для кабачків — і результат вас приємно здивує. На все приготування витрачаються лічені хвилини.

Швидкі коржики з ситною начинкою

Пропонуємо простий рецепт ситних картопляних коржиків. Вони виходять дуже смачними та ніжними.

Ці коржики можна приготувати заздалегідь

Це чудовий варіант поживного сніданку. За начинку правитиме картопля, цибуля та зелень. Такі коржики навіть можна подавати замість хліба.

Оригінальні сирні млинці

Такий сніданок виходить дуже ситним. Він сподобається як дорослим, так і дітям. Рецепт простий — знадобиться всього кілька продуктів, а також блендер.

Якщо додати солодку начинку - буде десерт

Такі млинчики виходять надзвичайно ароматними та мають апетитний вигляд. А якщо заміните солону начинку на солодку — отримаєте чудовий десерт.