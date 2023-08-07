Легкий сніданок за 20 хвилин: без цієї кабачкової закуски ви не починатимете свого дня

Ідеальна страва навіть для найспекотнішого дня

Сніданок — важливий прийом їжі. Він заряджає енергією та настроєм на цілий день, тому важливо, щоб страви були ситними, смачними та швидкими у приготуванні.

Закуска з кабачків за рецептом "ТСН" — саме така страва. Для її приготування просто необхідно натерти кабачок, нарізати шинку, додати зелень і обсмажити на сковороді. Якщо увімкнути фантазію, можна додати в такі оладки будь-які інші овочі на свій смак — наприклад, кукурудзу, перець або цибулю. Спробуємо?

Як приготувати закуску з кабачків

Інгредієнти:

невеликий кабачок – 1 шт.;

шинка – 100 г;

яйце – 1 шт.;

крохмаль (кукурудзяний або картопляний) – 30 г;

кріп свіжий;

перець чорний мелений;

сіль;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Помийте та очистьте кабачок. Натріть його на великій тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин. Сік, що виділився, злийте, овоч злегка відіжміть. Дрібно наріжте шинку та кріп. У миску викладіть кабачок, шинку, яйце, крохмаль, кріп, перець. Злегка посоліть. Перемішайте. Розігрійте сковороду з олією. На сковороду столовою ложкою викладайте кабачкову масу, що вийшла. Обсмажуйте її з двох боків до золотистої скоринки.

Подавайте кабачкові оладки з соусом тартар та насолоджуйтесь! Смачного!