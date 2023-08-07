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Легкий сніданок за 20 хвилин: без цієї кабачкової закуски ви не починатимете свого дня

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Ніколи кабачки не були смачнішими!
Ніколи кабачки не були смачнішими!. Фото Meta.ua

Ідеальна страва навіть для найспекотнішого дня

Сніданок — важливий прийом їжі. Він заряджає енергією та настроєм на цілий день, тому важливо, щоб страви були ситними, смачними та швидкими у приготуванні.

Закуска з кабачків за рецептом "ТСН" — саме така страва. Для її приготування просто необхідно натерти кабачок, нарізати шинку, додати зелень і обсмажити на сковороді. Якщо увімкнути фантазію, можна додати в такі оладки будь-які інші овочі на свій смак — наприклад, кукурудзу, перець або цибулю. Спробуємо?

Як приготувати закуску з кабачків

Інгредієнти:

  • невеликий кабачок – 1 шт.;
  • шинка – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • крохмаль (кукурудзяний або картопляний) – 30 г;
  • кріп свіжий;
  • перець чорний мелений;
  • сіль;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування:

  1. Помийте та очистьте кабачок. Натріть його на великій тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин. Сік, що виділився, злийте, овоч злегка відіжміть.
  2. Дрібно наріжте шинку та кріп.
  3. У миску викладіть кабачок, шинку, яйце, крохмаль, кріп, перець. Злегка посоліть. Перемішайте.
  4. Розігрійте сковороду з олією.
  5. На сковороду столовою ложкою викладайте кабачкову масу, що вийшла. Обсмажуйте її з двох боків до золотистої скоринки.

Подавайте кабачкові оладки з соусом тартар та насолоджуйтесь! Смачного!

Теги:
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