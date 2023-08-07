Легкий сніданок за 20 хвилин: без цієї кабачкової закуски ви не починатимете свого дня
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Ідеальна страва навіть для найспекотнішого дня
Сніданок — важливий прийом їжі. Він заряджає енергією та настроєм на цілий день, тому важливо, щоб страви були ситними, смачними та швидкими у приготуванні.
Закуска з кабачків за рецептом "ТСН" — саме така страва. Для її приготування просто необхідно натерти кабачок, нарізати шинку, додати зелень і обсмажити на сковороді. Якщо увімкнути фантазію, можна додати в такі оладки будь-які інші овочі на свій смак — наприклад, кукурудзу, перець або цибулю. Спробуємо?
Як приготувати закуску з кабачків
Інгредієнти:
- невеликий кабачок – 1 шт.;
- шинка – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- крохмаль (кукурудзяний або картопляний) – 30 г;
- кріп свіжий;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Помийте та очистьте кабачок. Натріть його на великій тертці, посоліть і залиште на 10 хвилин. Сік, що виділився, злийте, овоч злегка відіжміть.
- Дрібно наріжте шинку та кріп.
- У миску викладіть кабачок, шинку, яйце, крохмаль, кріп, перець. Злегка посоліть. Перемішайте.
- Розігрійте сковороду з олією.
- На сковороду столовою ложкою викладайте кабачкову масу, що вийшла. Обсмажуйте її з двох боків до золотистої скоринки.
Подавайте кабачкові оладки з соусом тартар та насолоджуйтесь! Смачного!