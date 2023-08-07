П’ять хвилин — і готово: без цієї аджики з помідорів не обійдеться жоден пікнік
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Мінімум інгредієнтів та ніякої термообробки
Сира аджика — це простий і швидкий спосіб зробити відмінний соус до м’яса, овочів або риби. Її можна приготувати зі слив чи яблук, але сьогодні ми поділимося рецептом сирої аджики з помідорів. Варити її не потрібно – до складу такої аджики входять виключно сирі інгредієнти.
Для приготування такої страви за рецептом Uaportal вам знадобляться лише помідори, часник, перець, а допоможе вам звичайна м’ясорубка. Овочі збережуть усі свої корисні властивості. Тому, витративши буквально кілька хвилин на приготування, у вас вийде фантастична закуска до м’яса. Гарну, смачну та пікантну аджику полюблять усі члени вашої родини та друзі. Спробуйте і ви отримаєте величезну кількість компліментів від усіх.
Як приготувати сиру аджику з помідорів
Інгредієнти:
- 1 кг помідорів;
- 5 зубчиків часнику;
- 1 ч. л. меленого чорного перцю.
Спосіб приготування:
- Помийте помідори та видаліть плодоніжки. Перекрутіть у м’ясорубці.
- Пропустіть через часник прес. Разом із перцем додайте в помідорну масу та перемішайте. Аджика готова.
Зберігати аджику можна у холодильнику до 2 тижнів. Подавайте її разом з ароматним та смачним шашликом. Ще з помідорів можна приготувати незвичайну закуску.