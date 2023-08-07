Дивовижний рецепт: розкішна страва на святковий стіл з пачки макаронів і жмені фаршу

За цим рецептом полюватимуть усі!

Хочеться приготувати щось смачне та ситне з простих продуктів? Тоді макарони з фаршем та овочами для вас.

Така страва від "Бабусиних рецептів" виходить просто неймовірною! Варто приготувати лише раз – і сумнівів у ідеальності таких макаронів у вас не залишиться. Така страва підійде навіть до святкового столу. Спробуємо?

Як приготувати макарони з фаршем та овочами.

Інгредієнти:

макарони ріжки – 450 г;

соняшникова олія – 100 мл;

яловичина – 600 г;

цибуля – 2 шт.;

морква – 2 шт.;

перець солодкий – 2 шт.;

помідори – 2 шт.;

окропів – 1,6 л;

часник – 5-7 зубчиків;

сіль, чорний перець, петрушка – на свій смак.

Спосіб приготування:

Висипте пачку сухих макаронів у велику суху сковороду, просушіть на сильному вогні, постійно помішуючи. Коли почнуть темніти, дістаньте їх зі сковороди. Налийте в сковороду олію, додайте порізане великими кубиками м’ясо. Смажте на великому вогні 5 хвилин. Додайте цибулю, перемішайте і смажте м’ясо з цибулею 3 хвилини на середньому вогні. Додайте моркву, посмажте протягом 3 хвилин. Тепер черга солодких перців та свіжих помідорів – з ними потрібно готувати страву ще 3 хвилини. Посоліть, поперчіть, залийте окропом, накрийте кришкою і тушкуйте 5-60 хвилин на середньому вогні. Через вказаний час висипте підсушені макарони, перемішайте та тушкуйте під кришкою 5 хвилин. Перемішайте та тушкуйте без кришки ще 5 хвилин. Наприкінці додайте подрібнений часник.

Страва готова. Подавайте зі свіжим салатом за рецептом "Телеграфа".