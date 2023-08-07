Дивовижний рецепт: розкішна страва на святковий стіл з пачки макаронів і жмені фаршу
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
За цим рецептом полюватимуть усі!
Хочеться приготувати щось смачне та ситне з простих продуктів? Тоді макарони з фаршем та овочами для вас.
Така страва від "Бабусиних рецептів" виходить просто неймовірною! Варто приготувати лише раз – і сумнівів у ідеальності таких макаронів у вас не залишиться. Така страва підійде навіть до святкового столу. Спробуємо?
Як приготувати макарони з фаршем та овочами.
Інгредієнти:
- макарони ріжки – 450 г;
- соняшникова олія – 100 мл;
- яловичина – 600 г;
- цибуля – 2 шт.;
- морква – 2 шт.;
- перець солодкий – 2 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- окропів – 1,6 л;
- часник – 5-7 зубчиків;
- сіль, чорний перець, петрушка – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Висипте пачку сухих макаронів у велику суху сковороду, просушіть на сильному вогні, постійно помішуючи. Коли почнуть темніти, дістаньте їх зі сковороди.
- Налийте в сковороду олію, додайте порізане великими кубиками м’ясо. Смажте на великому вогні 5 хвилин.
- Додайте цибулю, перемішайте і смажте м’ясо з цибулею 3 хвилини на середньому вогні. Додайте моркву, посмажте протягом 3 хвилин. Тепер черга солодких перців та свіжих помідорів – з ними потрібно готувати страву ще 3 хвилини.
- Посоліть, поперчіть, залийте окропом, накрийте кришкою і тушкуйте 5-60 хвилин на середньому вогні.
- Через вказаний час висипте підсушені макарони, перемішайте та тушкуйте під кришкою 5 хвилин. Перемішайте та тушкуйте без кришки ще 5 хвилин. Наприкінці додайте подрібнений часник.
Страва готова. Подавайте зі свіжим салатом за рецептом "Телеграфа".