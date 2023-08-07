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Дивовижний рецепт: розкішна страва на святковий стіл з пачки макаронів і жмені фаршу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Макарони з фаршем та овочами виручать у будь-якій ситуації
Макарони з фаршем та овочами виручать у будь-якій ситуації. Фото babusyni-retsepty

За цим рецептом полюватимуть усі!

Хочеться приготувати щось смачне та ситне з простих продуктів? Тоді макарони з фаршем та овочами для вас.

Така страва від "Бабусиних рецептів" виходить просто неймовірною! Варто приготувати лише раз – і сумнівів у ідеальності таких макаронів у вас не залишиться. Така страва підійде навіть до святкового столу. Спробуємо?

Як приготувати макарони з фаршем та овочами.

Інгредієнти:

  • макарони ріжки – 450 г;
  • соняшникова олія – 100 мл;
  • яловичина – 600 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • перець солодкий – 2 шт.;
  • помідори – 2 шт.;
  • окропів – 1,6 л;
  • часник – 5-7 зубчиків;
  • сіль, чорний перець, петрушка – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Висипте пачку сухих макаронів у велику суху сковороду, просушіть на сильному вогні, постійно помішуючи. Коли почнуть темніти, дістаньте їх зі сковороди.
  2. Налийте в сковороду олію, додайте порізане великими кубиками м’ясо. Смажте на великому вогні 5 хвилин.
  3. Додайте цибулю, перемішайте і смажте м’ясо з цибулею 3 хвилини на середньому вогні. Додайте моркву, посмажте протягом 3 хвилин. Тепер черга солодких перців та свіжих помідорів – з ними потрібно готувати страву ще 3 хвилини.
  4. Посоліть, поперчіть, залийте окропом, накрийте кришкою і тушкуйте 5-60 хвилин на середньому вогні.
  5. Через вказаний час висипте підсушені макарони, перемішайте та тушкуйте під кришкою 5 хвилин. Перемішайте та тушкуйте без кришки ще 5 хвилин. Наприкінці додайте подрібнений часник.

Страва готова. Подавайте зі свіжим салатом за рецептом "Телеграфа".

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#Рецепт #Макарони #Готуємо вдома