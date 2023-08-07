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Унікальний рецепт: секретний рецепт незвичайного м’ятного варення

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Промінчик сонця взимку — незвичайне м’ятне варення
Промінчик сонця взимку — незвичайне м’ятне варення. Фото shuba.life

Такого ви достеменно ще не готували!

М’яту можна не тільки висушити та приготувати з неї неймовірно смачний напій. З неї можна зробити приголомшливе домашнє варення на зиму.

Для приготування такої м’ятної смакоти Shuba рекомендує взяти не просто листочки рослини, а й стебла, а лимони нарізати разом із шкіркою. Насіння з них можна не виймати — ви все одно віджиматимете готовий відвар, тому що знадобиться тільки настій. Ну що, беремо продукти та йдемо готувати?

Як приготувати м’яте варення

Інгредієнти на 3 порції:

  • м’ята — 250 г;
  • цукор — 1 кг;
  • лимон — 2 шт.;
  • вода — 500 г.

Спосіб приготування:

  1. Листя та стебла м’яти промийте, обсушіть і подрібніть ножем.
  2. Лимони вимийте, наріжте разом із шкіркою.
  3. М’яту та лимони додайте в каструлю, залийте водою і проваріть 10 хвилин. Масу, що вийшла, залиште на день. Після зазначеного часу відіжміть суміш.
  4. За допомогою марлі відфільтруйте відвар і додайте до нього цукор. Варіть знімаючи піну близько трьох годин на маленькому вогні.
  5. Гаряче варення розлийте по стерилізованих банках і закрутіть кришками.

Варення подавайте з пишними оладками — їхній рецепт можете знайти в матеріалі "Телеграфа". Смачного!

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