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Приготуйте закуску з пачки крабових паличок та яйця — та інші страви будуть не потрібні

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Крабові палички в клярі ви готуватимете на всі свята
Крабові палички в клярі ви готуватимете на всі свята. Фото shuba.life

Рецепт виручить у будь-якій ситуації!

Крабові палички і ми звикли бачити в салатах, але їх можна приготувати і по-іншому. Якщо думаєте, що це неможливо, радимо спробувати посмажити їх у клярі.

Така смачна закуска за рецептом "ТСН" доповнить будь-який стіл. Крабові палички можна подавати і гарячими, і холодними з найрізноманітнішими соусами — у будь-якому вигляді страва захопить усіх гостей!

Як приготувати крабові палички в клярі

Інгредієнти:

  • крабові палички – 200 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • молоко – 1 ст. л.;
  • вода – 1 ст. л.;
  • борошно — 50 г;
  • лимонний сік – 1 ст. л.;
  • рослинна олія;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте крабові палички від плівки, збризніть лимонним соком. Посоліть, полийте однією столовою ложкою рослинної олії, перемішайте і поставте в холодильник на 15 хвилин.
  2. У цей час приготуйте кляр. Змішайте жовток, молоко, воду та борошно, залиште на 10 хвилин. Білок збийте вінчиком і обережно додайте його в тісто.
  3. Вмочуйте крабові палички в кляр і обсмажуйте в розігрітій олії на середньому вогні до золотистої скоринки.
  4. Готову закуску викладіть на паперові серветки, щоб вони вбрали зайву олію.

Приготуйте соус тартар — саме він підійде до крабових паличок. Смачного!

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