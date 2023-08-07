Приготуйте закуску з пачки крабових паличок та яйця — та інші страви будуть не потрібні
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Рецепт виручить у будь-якій ситуації!
Крабові палички і ми звикли бачити в салатах, але їх можна приготувати і по-іншому. Якщо думаєте, що це неможливо, радимо спробувати посмажити їх у клярі.
Така смачна закуска за рецептом "ТСН" доповнить будь-який стіл. Крабові палички можна подавати і гарячими, і холодними з найрізноманітнішими соусами — у будь-якому вигляді страва захопить усіх гостей!
Як приготувати крабові палички в клярі
Інгредієнти:
- крабові палички – 200 г;
- яйце – 1 шт.;
- молоко – 1 ст. л.;
- вода – 1 ст. л.;
- борошно — 50 г;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- рослинна олія;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Очистьте крабові палички від плівки, збризніть лимонним соком. Посоліть, полийте однією столовою ложкою рослинної олії, перемішайте і поставте в холодильник на 15 хвилин.
- У цей час приготуйте кляр. Змішайте жовток, молоко, воду та борошно, залиште на 10 хвилин. Білок збийте вінчиком і обережно додайте його в тісто.
- Вмочуйте крабові палички в кляр і обсмажуйте в розігрітій олії на середньому вогні до золотистої скоринки.
- Готову закуску викладіть на паперові серветки, щоб вони вбрали зайву олію.
Приготуйте соус тартар — саме він підійде до крабових паличок. Смачного!