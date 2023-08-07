Найсмачніша випічка на Медовий Спас: рецепт рогаликів з маком як у дитинстві
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готуємо просто улюблену смакоту
Не за горами світле християнське свято – Медовий Спас. Як правило, всі страви в цей день готуються з маком, медом, горіхами та фруктами. Саме тому сьогодні пропонуємо вам дуже смачну випічку, яку можна приготувати і до свята, і на сімейне чаювання – макові рогалики з дитинства.
Пишне тісто та ароматна начинка поєднуються в неймовірній смакоті за рецептом Shuba, яка нікого не залишить байдужим своїм ідеальним смаком. Саме тому близькі їх проситимуть постійно.
Як приготувати рогалики з маком
Інгредієнти на 8 порцій:
- борошно пшеничне — 750 г;
- маргарин — 200 г;
- сметана — 250 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- розпушувач — 12 г;
- олія соняшникова — 30 г.
Для начинки
- мак — 200 г;
- цукор — 100 г;
- цукрова пудра — 50 г.
Спосіб приготування:
- Запарте мак гарячою водою на 15 хвилин|мінути|.
- Для приготування тіста розтопіть маргарин та охолодіть. Додайте до нього сметану, борошно, що просіює, розпушувач, ванільний цукор і замісіть тісто.
- Для начинки мак відкиньте на ситі або процідіть через складену марлю вдвічі, перебийте в кавомолці. Додайте до нього цукор і перемішайте.
- Розкотіть тісто в тонкий круглий пласт і поріжте його на трикутники. На широкий край викладіть чайною ложкою мак і поверніть рулетиками.
- Змастіть маслом деко. Складіть на нього рулетики та запікайте в духовці при 180°C 30 хвилин. Готову випічку посипте цукровою пудрою та подавайте на стіл.
Що ще приготувати на Медовий Спас, читайте у матеріалі "Телеграфа". Готуйте із задоволенням!