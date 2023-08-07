Найсмачніша випічка на Медовий Спас: рецепт рогаликів з маком як у дитинстві

Готуємо просто улюблену смакоту

Не за горами світле християнське свято – Медовий Спас. Як правило, всі страви в цей день готуються з маком, медом, горіхами та фруктами. Саме тому сьогодні пропонуємо вам дуже смачну випічку, яку можна приготувати і до свята, і на сімейне чаювання – макові рогалики з дитинства.

Пишне тісто та ароматна начинка поєднуються в неймовірній смакоті за рецептом Shuba, яка нікого не залишить байдужим своїм ідеальним смаком. Саме тому близькі їх проситимуть постійно.

Як приготувати рогалики з маком

Інгредієнти на 8 порцій:

борошно пшеничне — 750 г;

маргарин — 200 г;

сметана — 250 г;

цукор ванільний — 10 г;

розпушувач — 12 г;

олія соняшникова — 30 г.

Для начинки

мак — 200 г;

цукор — 100 г;

цукрова пудра — 50 г.

Спосіб приготування:

Запарте мак гарячою водою на 15 хвилин|мінути|. Для приготування тіста розтопіть маргарин та охолодіть. Додайте до нього сметану, борошно, що просіює, розпушувач, ванільний цукор і замісіть тісто. Для начинки мак відкиньте на ситі або процідіть через складену марлю вдвічі, перебийте в кавомолці. Додайте до нього цукор і перемішайте. Розкотіть тісто в тонкий круглий пласт і поріжте його на трикутники. На широкий край викладіть чайною ложкою мак і поверніть рулетиками. Змастіть маслом деко. Складіть на нього рулетики та запікайте в духовці при 180°C 30 хвилин. Готову випічку посипте цукровою пудрою та подавайте на стіл.

Що ще приготувати на Медовий Спас, читайте у матеріалі "Телеграфа". Готуйте із задоволенням!