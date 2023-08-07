Рецепт "для чайників": смачний томатний сік на зиму, з яким впорається навіть дитина
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Поки сезон, можна закрити його і не купувати цілий рік
Ми розповідали, як смачно закрити помідори на зиму. Ще одна чудова томатна заготовка — сік з помідорів.
Як розповіли на smachnonews.24tv.ua, секретом смачного томатного соку є додавання невеликої кількості селери. Цей інгредієнт надає напою освіжаючого і трохи пікантного смаку. Сік за цим рецептом варто готувати у самий розпал сезону томатів — адже для нього підійдуть навіть перестиглі плоди.
Інгредієнти:
- 2 кілограми стиглих помідорів;
- 2 – 3 стебла селери;
- 1 столова ложка цукру;
- 2 чайні ложки солі.
Спосіб приготування:
- Помідори миємо, нарізаємо шматочками. Перекладаємо в каструлю з товстим дном.
- До помідорів додаємо нарізану селеру. Доводимо до кипіння та знімаємо з вогню.
- Помідори перетираємо через сито, залишається насіння і залишки шкірки, які слід викинути. Знову кип’ятимо сік та солимо до смаку.
- Розливаємо гарячий томатний сік у пляшки або банки. Вони обов'язково повинні бути чисті та простерилізовані.
Готовий сік зберігається в прохолодному темному приміщенні. Також ми ділились простим рецептом мочених яблук.