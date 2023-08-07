Рецепт "для чайників": смачний томатний сік на зиму, з яким впорається навіть дитина

Поки сезон, можна закрити його і не купувати цілий рік

Ми розповідали, як смачно закрити помідори на зиму. Ще одна чудова томатна заготовка — сік з помідорів.

Як розповіли на smachnonews.24tv.ua, секретом смачного томатного соку є додавання невеликої кількості селери. Цей інгредієнт надає напою освіжаючого і трохи пікантного смаку. Сік за цим рецептом варто готувати у самий розпал сезону томатів — адже для нього підійдуть навіть перестиглі плоди.

Інгредієнти:

2 кілограми стиглих помідорів;

2 – 3 стебла селери;

1 столова ложка цукру;

2 чайні ложки солі.

Спосіб приготування:

Помідори миємо, нарізаємо шматочками. Перекладаємо в каструлю з товстим дном. До помідорів додаємо нарізану селеру. Доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. Помідори перетираємо через сито, залишається насіння і залишки шкірки, які слід викинути. Знову кип’ятимо сік та солимо до смаку. Розливаємо гарячий томатний сік у пляшки або банки. Вони обов'язково повинні бути чисті та простерилізовані.

Готовий сік зберігається в прохолодному темному приміщенні. Також ми ділились простим рецептом мочених яблук.