Ледачі пиріжки-п’ятихвилинки: ідеальний рецепт для літнього сніданку
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Дивовижна страва для прекрасного ранку
Хочеться, щоб сніданок був і ситним, корисним, і швидким у приготуванні. Прекрасним варіантом швидкого та ситного сніданку стануть ліниві пиріжки.
Такі ліниві пиріжки за рецептом "РБК-Україна" готуються за хвилини, але результат вас здивує. Цю страву полюбить вся родина: рідні за смак, а ви за швидкість приготування.
Як приготувати пиріжки на кефірі.
Інгредієнти:
- кефір — 400 мл;
- вода — 50 мл;
- яйце — 2 шт. у тісто +4 відварених для начинки;
- борошно — 250 г;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л. (без гірки);
- сода — ½ ч. л.;
- олія рослинна — 2 ст. л. у тісто + для смаження;
- зелена цибуля — 1 пучок.
Спосіб приготування:
- Наріжте дрібно зелену цибулю та відварені яйця, перемішайте.
- У каструлі з товстим дном змішайте воду і кефір, поставте на вогонь і нагрійте до 50 градусів — кефір повинен згортатися.
- Окремо в глибокій мисці збийте яйця, додайте сіль і цукор, перемішайте вінчиком. До суміші додайте гарячий кефір, просійте борошно і замісіть тісто. Додайте соду, добре вимішайте.
- У тісто влийте олію, додайте цибульно-яєчну суміш і перемішайте.
- Розігрійте сковороду з олією, викладайте сформовані пиріжки. Обсмажте на середньому вогні з обох боків золотистого кольору з усіх боків. Готові пиріжки викладете на паперові рушники, щоб увібрала зайву олію.
Приготуйте соус тартар за рецептом "Телеграфа" та подавайте. Смачного!