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Ледачі пиріжки-п’ятихвилинки: ідеальний рецепт для літнього сніданку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найсмачніші пиріжки можна приготувати за пару хвилин
Найсмачніші пиріжки можна приготувати за пару хвилин. Фото rbc.ua

Дивовижна страва для прекрасного ранку

Хочеться, щоб сніданок був і ситним, корисним, і швидким у приготуванні. Прекрасним варіантом швидкого та ситного сніданку стануть ліниві пиріжки.

Такі ліниві пиріжки за рецептом "РБК-Україна" готуються за хвилини, але результат вас здивує. Цю страву полюбить вся родина: рідні за смак, а ви за швидкість приготування.

Як приготувати пиріжки на кефірі.

Інгредієнти:

  • кефір — 400 мл;
  • вода — 50 мл;
  • яйце — 2 шт. у тісто +4 відварених для начинки;
  • борошно — 250 г;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л. (без гірки);
  • сода — ½ ч. л.;
  • олія рослинна — 2 ст. л. у тісто + для смаження;
  • зелена цибуля — 1 пучок.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте дрібно зелену цибулю та відварені яйця, перемішайте.
  2. У каструлі з товстим дном змішайте воду і кефір, поставте на вогонь і нагрійте до 50 градусів — кефір повинен згортатися.
  3. Окремо в глибокій мисці збийте яйця, додайте сіль і цукор, перемішайте вінчиком. До суміші додайте гарячий кефір, просійте борошно і замісіть тісто. Додайте соду, добре вимішайте.
  4. У тісто влийте олію, додайте цибульно-яєчну суміш і перемішайте.
  5. Розігрійте сковороду з олією, викладайте сформовані пиріжки. Обсмажте на середньому вогні з обох боків золотистого кольору з усіх боків. Готові пиріжки викладете на паперові рушники, щоб увібрала зайву олію.

Приготуйте соус тартар за рецептом "Телеграфа" та подавайте. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Пиріжки #Готуємо вдома