Ледачі пиріжки-п’ятихвилинки: ідеальний рецепт для літнього сніданку

Дивовижна страва для прекрасного ранку

Хочеться, щоб сніданок був і ситним, корисним, і швидким у приготуванні. Прекрасним варіантом швидкого та ситного сніданку стануть ліниві пиріжки.

Такі ліниві пиріжки за рецептом "РБК-Україна" готуються за хвилини, але результат вас здивує. Цю страву полюбить вся родина: рідні за смак, а ви за швидкість приготування.

Як приготувати пиріжки на кефірі.

Інгредієнти:

кефір — 400 мл;

вода — 50 мл;

яйце — 2 шт. у тісто +4 відварених для начинки;

борошно — 250 г;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л. (без гірки);

сода — ½ ч. л.;

олія рослинна — 2 ст. л. у тісто + для смаження;

зелена цибуля — 1 пучок.

Спосіб приготування:

Наріжте дрібно зелену цибулю та відварені яйця, перемішайте. У каструлі з товстим дном змішайте воду і кефір, поставте на вогонь і нагрійте до 50 градусів — кефір повинен згортатися. Окремо в глибокій мисці збийте яйця, додайте сіль і цукор, перемішайте вінчиком. До суміші додайте гарячий кефір, просійте борошно і замісіть тісто. Додайте соду, добре вимішайте. У тісто влийте олію, додайте цибульно-яєчну суміш і перемішайте. Розігрійте сковороду з олією, викладайте сформовані пиріжки. Обсмажте на середньому вогні з обох боків золотистого кольору з усіх боків. Готові пиріжки викладете на паперові рушники, щоб увібрала зайву олію.

Приготуйте соус тартар за рецептом "Телеграфа" та подавайте. Смачного!