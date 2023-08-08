Врятує в найспекотніший день: як приготувати найсвіжіший напій

Освіжаємось за допомогою смачного лимонаду

У літню спеку так хочеться охолоне за допомогою освіжаючого напою. Пропонуємо це зробити за допомогою домашнього малинового лимонаду.

Такий напій за рецептом Food Oboz приготувати дуже просто. Вам знадобиться свіжа або заморожена малина, лимон, мінералка з газом та трохи цукру. Корисний та освіжаючий напій завжди доречний влітку. Готуємо та насолоджуємося!

Як приготувати малиновий лимонад

Інгредієнти:

малина — 250 г;

лимон — 1-2 шт.;

цукор — 150 г;

м’ята — 2 гілочки;

мінеральна газована вода — 1,2 л.

Спосіб приготування:

Помийте, переберіть малину, видаліть хвостики та листочки. Засипте ягоди у блендер. Видавіть сік з одного лимона, влийте в блендер до малини, перемеліть до стану пюре. Якщо немає блендера – перетріть малину вилкою або товкачем для пюре. Не виключаючи блендер, додайте до малини цукор. Перелийте отримане малинове пюре в графін, додайте листочки свіжої м’яти, лід і половину розрізаного на тонкі кільця лимона. Отриману суміш залийте охолодженою мінеральною газованою водою. Перемішайте та подавайте до столу. За бажання можна прикрасити склянку з напоєм гілочкою м’яти та свіжими ягодами.

Якщо ви сумніваєтеся, чи потрібно мити малину перед їжею, "Телеграф" давав у відповідь це питання. Насолоджуйтесь свіжими ягодами!