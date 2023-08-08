Всього три інгредієнти – і салат готовий: найпростіший рецепт для сімейного обіду

Смачна та легка страва порадує близьких

Салат — це ідеальна страва для легкого обіду, перекусу і навіть вечері. У теплу пору року особливо хочеться легких та простих страв без шкідливого майонезу.

Салат з овочами та консервованою кукурудзою за рецептом "Главреда" — саме такий. Для його приготування вам не знадобиться багато часу: просто відваріть яйця, додайте кукурудзу, зелену цибулю, посоліть і приправте сметаною. Ні ви, ні близькі не залишать поза увагою таку просту, але вітамінну страву. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати салат без майонезу

Інгредієнти:

кукурудза солодка — 100 г;

яйця — 2 шт.;

зелена цибуля;

сіль — до свого смаку;

сметана — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо до готовності. Коли вони охолонуть, ріжемо на дрібні кубики. Зливаємо з кукурудзи всю рідину і додаємо в салатник із яйцями. У сезон консервовану кукурудзу можна замінити на солодку — просто відваріть її, остудіть і додайте в салат. Все посоліть на власний смак. Миємо зелену цибулю, дрібно ріжемо і додаємо в салат. Все заправляємо сметаною та перемішуємо.

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