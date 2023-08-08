Всього три інгредієнти – і салат готовий: найпростіший рецепт для сімейного обіду
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Смачна та легка страва порадує близьких
Салат — це ідеальна страва для легкого обіду, перекусу і навіть вечері. У теплу пору року особливо хочеться легких та простих страв без шкідливого майонезу.
Салат з овочами та консервованою кукурудзою за рецептом "Главреда" — саме такий. Для його приготування вам не знадобиться багато часу: просто відваріть яйця, додайте кукурудзу, зелену цибулю, посоліть і приправте сметаною. Ні ви, ні близькі не залишать поза увагою таку просту, але вітамінну страву. Ну що йдемо готувати?
Як приготувати салат без майонезу
Інгредієнти:
- кукурудза солодка — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- зелена цибуля;
- сіль — до свого смаку;
- сметана — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо до готовності. Коли вони охолонуть, ріжемо на дрібні кубики.
- Зливаємо з кукурудзи всю рідину і додаємо в салатник із яйцями. У сезон консервовану кукурудзу можна замінити на солодку — просто відваріть її, остудіть і додайте в салат. Все посоліть на власний смак.
- Миємо зелену цибулю, дрібно ріжемо і додаємо в салат. Все заправляємо сметаною та перемішуємо.
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