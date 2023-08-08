Ситна вечеря за півгодини: таку скумбрію з картоплею з’їдять разом із деко

Простий у приготуванні, але чудовий варіант для сімейної вечері

Що може бути смачніше за запечену скумбрію ? Тільки риба з молодою картоплею!

Така страва за рецептом Shuba повноцінна сама по собі — це і основна страва, і гарнір до неї. До того ж вам знадобиться лише два основні інгредієнти – це філе скумбрії та картопля. До речі, скумбрію можна збризкати лимонним соком перед подачею — так страва буде ароматнішою.

Як приготувати скумбрію з молодою картоплею в духовці

Інгредієнти на 4 порції:

скумбрія, філе — 4 шт.;

картопля молода — 700 г;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

томати чері — 12 шт.;

мед — 1 ст. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

сметана — 100 г;

гірчиця зерниста — 1 ст. л.;

сіль, прованські трави, перець чилі, пластівці — на смак.

Спосіб приготування:

Картоплю помийте, за потреби почистьте шкірку. Покладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння та проваріть 15 хвилин. Далі злийте воду та остудіть. Наріжте цибулю та чері. Промийте філе скумбрії. По м’якоті риби зробіть неглибокі надрізи, посоліть. Для соусу збийте блендером сметану, гірчицю, щіпку приправи "Прованські трави", мед, перець чилі та олію. Форму змастіть олією. Викладіть туди картоплю та помідори, посипте цибулею. Зверху покладіть скумбрію м’ясом нагору, добре полийте соусом. Запікайте в розігрітій духовці на 180 ° C протягом 20-25 хвилин.

Любителям скумбрії пропонуємо приготувати її на мангалі за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і ви не зможете відірватися!