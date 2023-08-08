Ситна вечеря за півгодини: таку скумбрію з картоплею з’їдять разом із деко
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Простий у приготуванні, але чудовий варіант для сімейної вечері
Що може бути смачніше за запечену скумбрію ? Тільки риба з молодою картоплею!
Така страва за рецептом Shuba повноцінна сама по собі — це і основна страва, і гарнір до неї. До того ж вам знадобиться лише два основні інгредієнти – це філе скумбрії та картопля. До речі, скумбрію можна збризкати лимонним соком перед подачею — так страва буде ароматнішою.
Як приготувати скумбрію з молодою картоплею в духовці
Інгредієнти на 4 порції:
- скумбрія, філе — 4 шт.;
- картопля молода — 700 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- томати чері — 12 шт.;
- мед — 1 ст. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- сметана — 100 г;
- гірчиця зерниста — 1 ст. л.;
- сіль, прованські трави, перець чилі, пластівці — на смак.
Спосіб приготування:
- Картоплю помийте, за потреби почистьте шкірку. Покладіть у каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння та проваріть 15 хвилин. Далі злийте воду та остудіть.
- Наріжте цибулю та чері.
- Промийте філе скумбрії. По м’якоті риби зробіть неглибокі надрізи, посоліть.
- Для соусу збийте блендером сметану, гірчицю, щіпку приправи "Прованські трави", мед, перець чилі та олію.
- Форму змастіть олією. Викладіть туди картоплю та помідори, посипте цибулею. Зверху покладіть скумбрію м’ясом нагору, добре полийте соусом. Запікайте в розігрітій духовці на 180 ° C протягом 20-25 хвилин.
Любителям скумбрії пропонуємо приготувати її на мангалі за рецептом "Телеграфа". Спробуйте і ви не зможете відірватися!