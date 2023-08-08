Ви більше не купуватимете в магазині: рецепт домашньої сметани з двох інгредієнтів

Хвилинна страва з підручних продуктів

Сметана дуже поширений в українській кухні продукт. У багатьох рецептах сметана використовується як додатковий інгредієнт або при подачі готової страви. Існує багато рецептів зі сметаною, в яких цей продукт відіграє головну роль: соуси зі сметаною, заправки зі сметаною, супи зі сметаною, гриби та овочі зі сметаною. Вона дуже використовується у випічці, сметану часто подають як самостійний соус до пишних млинців або улюбленого борщу.

Сьогодні ми приготуємо її вдома за рецептом Shuba. Для приготування цієї страви вам знадобиться лише грецький йогурт та жирні вершки. В результаті у вас вийде соус, дуже схожий на наш сметану. Ви зможете використовувати такий соус як чудову альтернативу майонезу при заправці овочевих салатів, також із фруктами та ягодами.

Як приготувати домашню сметану

Інгредієнти на 5 порцій:

грецький йогурт — 400 г;

вершки 33% — 200 мл.

Спосіб приготування:

Змішайте в мисці йогурт та вершки. Масу, що вийшла, добре збийте в блендері. Зберігайте її в холодильнику в контейнері або в банці з щільною кришкою.

Таку сметану можна подавати до молодої картоплі або заправляти нею овочеві салати.