Пишний та ніжний яблучний пиріг: простий рецепт
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Ідеально до чаю чи кави
Ми розповідали, як приготувати цікаве морозиво зі шкварками за рецептом українського шеф-кухаря. Тепер ділимось рецептом солодощів більш звичних.
Пиріг із яблуками за рецептом, яким поділились на womanlife.kyiv.ua, виходить дуже пишним та ніжним. Це ідеальна випічка до чаю чи кави з простих інгредієнтів, які є у кожному холодильнику. Ще й готувати його просто — впорається навіть дитина.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- дрібка солі
- 250 г цукру
- 20 г вершкового масла
- 2 столові ложки сметани
- 300 г муки
- 1 ч. л. розпушувача
- 2-3 яблука
Спосіб приготування:
- Масло слід дістати заздалегідь — воно повинно бути м’яким. У миску вбиваємо яйця. Додаємо дрібку солі та збиваємо до пишної маси.
- В процесі збивання поступово додаємо цукор. Добре збиваємо міксером.
- Додаємо м’яке вершкове масло, сметану і перемішуємо міксером. Окремо борошно змішуємо з розпушувачем.
- Сухі інгредієнти поступово просіюємо до рідких та перемішуємо поетапно. Коли тісто стало однорідним — воно готове. Для начинки яблука звільняємо від серцевини, нарізаємо скибочками.
- Форму мультиварки змащуємо олією, виливаємо у неї тісто. Зверху шаром викладаємо яблука.
- У мультиварці на програмі "Випічка пиріг" готується 1 годину. Також можна випікати за цим рецептом у духовці. Це займе близько 45 хвилин при 180 градусах.
Пиріг зверху притрушуємо цукровою пудрою. Виймаємо його з форми після охолодження. Також ми розповідали, як приготувати смачне та просте печиво на сметані.