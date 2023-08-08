Пишний та ніжний яблучний пиріг: простий рецепт

Ідеально до чаю чи кави

Ми розповідали, як приготувати цікаве морозиво зі шкварками за рецептом українського шеф-кухаря. Тепер ділимось рецептом солодощів більш звичних.

Пиріг із яблуками за рецептом, яким поділились на womanlife.kyiv.ua, виходить дуже пишним та ніжним. Це ідеальна випічка до чаю чи кави з простих інгредієнтів, які є у кожному холодильнику. Ще й готувати його просто — впорається навіть дитина.

Інгредієнти:

3 яйця

дрібка солі

250 г цукру

20 г вершкового масла

2 столові ложки сметани

300 г муки

1 ч. л. розпушувача

2-3 яблука

Спосіб приготування:

Масло слід дістати заздалегідь — воно повинно бути м’яким. У миску вбиваємо яйця. Додаємо дрібку солі та збиваємо до пишної маси. В процесі збивання поступово додаємо цукор. Добре збиваємо міксером. Додаємо м’яке вершкове масло, сметану і перемішуємо міксером. Окремо борошно змішуємо з розпушувачем. Сухі інгредієнти поступово просіюємо до рідких та перемішуємо поетапно. Коли тісто стало однорідним — воно готове. Для начинки яблука звільняємо від серцевини, нарізаємо скибочками. Форму мультиварки змащуємо олією, виливаємо у неї тісто. Зверху шаром викладаємо яблука. У мультиварці на програмі "Випічка пиріг" готується 1 годину. Також можна випікати за цим рецептом у духовці. Це займе близько 45 хвилин при 180 градусах.

Пиріг зверху притрушуємо цукровою пудрою. Виймаємо його з форми після охолодження. Також ми розповідали, як приготувати смачне та просте печиво на сметані.