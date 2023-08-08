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Пишний та ніжний яблучний пиріг: простий рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Від такого десерту ніхто не відмовиться
Від такого десерту ніхто не відмовиться. Фото Правильне харчування

Ідеально до чаю чи кави

Ми розповідали, як приготувати цікаве морозиво зі шкварками за рецептом українського шеф-кухаря. Тепер ділимось рецептом солодощів більш звичних.

Пиріг із яблуками за рецептом, яким поділились на womanlife.kyiv.ua, виходить дуже пишним та ніжним. Це ідеальна випічка до чаю чи кави з простих інгредієнтів, які є у кожному холодильнику. Ще й готувати його просто — впорається навіть дитина.

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • дрібка солі
  • 250 г цукру
  • 20 г вершкового масла
  • 2 столові ложки сметани
  • 300 г муки
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 2-3 яблука

Спосіб приготування:

  1. Масло слід дістати заздалегідь — воно повинно бути м’яким. У миску вбиваємо яйця. Додаємо дрібку солі та збиваємо до пишної маси.
  2. В процесі збивання поступово додаємо цукор. Добре збиваємо міксером.
  3. Додаємо м’яке вершкове масло, сметану і перемішуємо міксером. Окремо борошно змішуємо з розпушувачем.
  4. Сухі інгредієнти поступово просіюємо до рідких та перемішуємо поетапно. Коли тісто стало однорідним — воно готове. Для начинки яблука звільняємо від серцевини, нарізаємо скибочками.
  5. Форму мультиварки змащуємо олією, виливаємо у неї тісто. Зверху шаром викладаємо яблука.
  6. У мультиварці на програмі "Випічка пиріг" готується 1 годину. Також можна випікати за цим рецептом у духовці. Це займе близько 45 хвилин при 180 градусах.

Пиріг зверху притрушуємо цукровою пудрою. Виймаємо його з форми після охолодження. Також ми розповідали, як приготувати смачне та просте печиво на сметані.

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#Рецепт #Яблука #Пиріг #Випічка