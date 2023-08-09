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Замість ранкової кави — незвичайний десерт: рецепт-п’ятихвилинка з трьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найкращий низькокалорійний десерт
Найкращий низькокалорійний десерт. Фото cesmak.info

Насолода в кожній ложці

Скільки дивовижних десертів можна приготувати вдома! А якщо ви любите кавовий смак та вважаєте калорії, тоді кавовий десерт – саме те!

Ніяких особливих інгредієнт рецепт від "Це Смак" не вимагає — вам потрібно всього 4 інгредієнти та 15 хвилин часу. Цей кавовий десерт – чудова альтернатива калорійним ласощам! Простий у приготуванні смачний смак люблять усі у вашій родині — і дорослі, і діти. Спробуйте – та переконайтесь!

Як приготувати кавовий десерт

Інгредієнти на 2 порції:

  • м’який сир – 200 г;
  • мед – 1 ст. л.;
  • желатин — 1 ч. л.;
  • кава – 1 ч. л.;
  • вода – 80 мл.

Спосіб приготування:

  1. М’який сир трохи розімніть вилкою і змішайте з медом до утворення однорідної маси.
  2. Зваріть каву. У напої розведіть желатин до розчинення кристалів.
  3. Сир змішайте з кавою та збийте міксером до утворення дрібних бульбашок.
  4. Готову масу розлийте по піалах чи склянках. Надішліть десерт в холодильник до повного застигання.
  5. За бажанням кавовий десерт можна присипати кокосовою стружкою, тертим шоколадом чи корицею. У саму масу можна додати ягоди, сухофрукти чи горіхи.

Якщо ви любите незвичайні десерти, то рецепт морозива із сала – саме для вас. Готуйте та їжте із задоволенням!

Теги:
#Рецепт #Кава #Десерт #Готуємо вдома