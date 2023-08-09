Замість ранкової кави — незвичайний десерт: рецепт-п’ятихвилинка з трьох інгредієнтів
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Насолода в кожній ложці
Скільки дивовижних десертів можна приготувати вдома! А якщо ви любите кавовий смак та вважаєте калорії, тоді кавовий десерт – саме те!
Ніяких особливих інгредієнт рецепт від "Це Смак" не вимагає — вам потрібно всього 4 інгредієнти та 15 хвилин часу. Цей кавовий десерт – чудова альтернатива калорійним ласощам! Простий у приготуванні смачний смак люблять усі у вашій родині — і дорослі, і діти. Спробуйте – та переконайтесь!
Як приготувати кавовий десерт
Інгредієнти на 2 порції:
- м’який сир – 200 г;
- мед – 1 ст. л.;
- желатин — 1 ч. л.;
- кава – 1 ч. л.;
- вода – 80 мл.
Спосіб приготування:
- М’який сир трохи розімніть вилкою і змішайте з медом до утворення однорідної маси.
- Зваріть каву. У напої розведіть желатин до розчинення кристалів.
- Сир змішайте з кавою та збийте міксером до утворення дрібних бульбашок.
- Готову масу розлийте по піалах чи склянках. Надішліть десерт в холодильник до повного застигання.
- За бажанням кавовий десерт можна присипати кокосовою стружкою, тертим шоколадом чи корицею. У саму масу можна додати ягоди, сухофрукти чи горіхи.
Якщо ви любите незвичайні десерти, то рецепт морозива із сала – саме для вас. Готуйте та їжте із задоволенням!