Не рецепт, а знахідка: ніхто не здогадається, з чого ці котлети
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Насолода в кожній ложці
При слові котлети ми зазвичай представляємо м’ясну страву, обсмажену в панірувальних сухарях. А якщо спробувати приготувати овочеві котлети?
"Главред" ділиться рецептом котлет із кабачків. Саме цю страву ви готуватимете замість класичних биточків, і ми розповімо чому. По-перше, для такої страви вам потрібні прості інгредієнти — вам точно не доведеться бігти в магазин! Та й готувати їх неймовірно просто – просто змішати усі продукти. Почнемо?
Як приготувати котлети з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки — 2 шт.;
- рис — 100 гр;
- цибуля — 1 шт.;
- морквина — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- кріп та петрушка — до свого смаку;
- борошно — 2 ст. л.;
- перець та сіль, часник — до свого смаку;
- сметана або грецький йогурт.
Спосіб приготування:
- Добре промийте рис під холодною водою. Перекладіть в каструлю, залийте водою, посоліть і відваріть на повільному вогні 10 хвилин.
- Помийте кабачки, відріжте кінчики. Якщо овочі старі, очистьте шкірку. Натріть їх на середній тертці і покладіть в миску.
- Посоліть кабачки, перемішайте і залиште на 5 хвилин, щоб вони пустили сік.
- Помийте та почистьте цибулю та моркву. Цибулю дрібно наріжте, морквину натріть на дрібній тертці.
- Перекладіть рис у велику миску, додайте до нього цибулю та морквину.
- Заберіть всю рідину з кабачків, змішайте їх з рисом та морквиною.
- Дрібно поріжте кріп і петрушку, подрібніть часник до смаку.
- До рису з кабачками додайте 2 яйця, борошно, посоліть і поперчіть до смаку. Усі інгредієнти перемішайте.
- За допомогою столової ложки викладайте котлети на розігріту з олією сковороду. Смажте котлети до золотистої скоринки з обох боків.
Приготуйте до кабачкових котлет соус тартар за рецептом "Телеграф" та насолоджуйтесь. Смачного.