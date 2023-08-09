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Не рецепт, а знахідка: ніхто не здогадається, з чого ці котлети

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Усі проситимуть рецепт
Усі проситимуть рецепт. Фото shuba.life

Насолода в кожній ложці

При слові котлети ми зазвичай представляємо м’ясну страву, обсмажену в панірувальних сухарях. А якщо спробувати приготувати овочеві котлети?

"Главред" ділиться рецептом котлет із кабачків. Саме цю страву ви готуватимете замість класичних биточків, і ми розповімо чому. По-перше, для такої страви вам потрібні прості інгредієнти — вам точно не доведеться бігти в магазин! Та й готувати їх неймовірно просто – просто змішати усі продукти. Почнемо?

Як приготувати котлети з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачки — 2 шт.;
  • рис — 100 гр;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морквина — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • кріп та петрушка — до свого смаку;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • перець та сіль, часник — до свого смаку;
  • сметана або грецький йогурт.

Спосіб приготування:

  1. Добре промийте рис під холодною водою. Перекладіть в каструлю, залийте водою, посоліть і відваріть на повільному вогні 10 хвилин.
  2. Помийте кабачки, відріжте кінчики. Якщо овочі старі, очистьте шкірку. Натріть їх на середній тертці і покладіть в миску.
  3. Посоліть кабачки, перемішайте і залиште на 5 хвилин, щоб вони пустили сік.
  4. Помийте та почистьте цибулю та моркву. Цибулю дрібно наріжте, морквину натріть на дрібній тертці.
  5. Перекладіть рис у велику миску, додайте до нього цибулю та морквину.
  6. Заберіть всю рідину з кабачків, змішайте їх з рисом та морквиною.
  7. Дрібно поріжте кріп і петрушку, подрібніть часник до смаку.
  8. До рису з кабачками додайте 2 яйця, борошно, посоліть і поперчіть до смаку. Усі інгредієнти перемішайте.
  9. За допомогою столової ложки викладайте котлети на розігріту з олією сковороду. Смажте котлети до золотистої скоринки з обох боків.

Приготуйте до кабачкових котлет соус тартар за рецептом "Телеграф" та насолоджуйтесь. Смачного.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Котлети #Готуємо вдома