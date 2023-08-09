Не рецепт, а знахідка: ніхто не здогадається, з чого ці котлети

Насолода в кожній ложці

При слові котлети ми зазвичай представляємо м’ясну страву, обсмажену в панірувальних сухарях. А якщо спробувати приготувати овочеві котлети?

"Главред" ділиться рецептом котлет із кабачків. Саме цю страву ви готуватимете замість класичних биточків, і ми розповімо чому. По-перше, для такої страви вам потрібні прості інгредієнти — вам точно не доведеться бігти в магазин! Та й готувати їх неймовірно просто – просто змішати усі продукти. Почнемо?

Як приготувати котлети з кабачків

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт.;

рис — 100 гр;

цибуля — 1 шт.;

морквина — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

кріп та петрушка — до свого смаку;

борошно — 2 ст. л.;

перець та сіль, часник — до свого смаку;

сметана або грецький йогурт.

Спосіб приготування:

Добре промийте рис під холодною водою. Перекладіть в каструлю, залийте водою, посоліть і відваріть на повільному вогні 10 хвилин. Помийте кабачки, відріжте кінчики. Якщо овочі старі, очистьте шкірку. Натріть їх на середній тертці і покладіть в миску. Посоліть кабачки, перемішайте і залиште на 5 хвилин, щоб вони пустили сік. Помийте та почистьте цибулю та моркву. Цибулю дрібно наріжте, морквину натріть на дрібній тертці. Перекладіть рис у велику миску, додайте до нього цибулю та морквину. Заберіть всю рідину з кабачків, змішайте їх з рисом та морквиною. Дрібно поріжте кріп і петрушку, подрібніть часник до смаку. До рису з кабачками додайте 2 яйця, борошно, посоліть і поперчіть до смаку. Усі інгредієнти перемішайте. За допомогою столової ложки викладайте котлети на розігріту з олією сковороду. Смажте котлети до золотистої скоринки з обох боків.

Приготуйте до кабачкових котлет соус тартар за рецептом "Телеграф" та насолоджуйтесь. Смачного.