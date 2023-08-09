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"Літній" крабовий салат із секретом: рецепт, від якого за вуха не відтягнеш

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Салат з крабовими паличками та морквою по-корейськи стане вашим коханим
Салат з крабовими паличками та морквою по-корейськи стане вашим коханим. Фото krainau.com

Ніжна та незвичайна страва підкорить і близьких, і гостей

Коли йдеться про крабові палички, швидше за все, ми готуємо його за класичним рецептом з рисом. Якщо улюблена страва хочеться якось освіжити, то цей рецепт для вас.

Пропонуємо скористатися наявністю в холодильнику овочів та доповнити салат новими інгредієнтами за рецептом "Сенсації". Смак крабових паличок вдало поєднується з пікантною морквою та свіжими огірками, їх вдало доповнять варені яйця та майонез. Спробуйте – і такий салат стане найчастішим гостем вашого столу.

Як приготувати "літній" крабовий салат

Інгредієнти:

  • крабові палички – 200 г;
  • морква по-корейськи – 200 г;
  • яйця курячі – 3 шт.;
  • огірки свіжі – 2 шт.;
  • майонез – 3 ст. л.;
  • сіль — 0,3 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Крабові палички та огірки нарізаємо кубиками.
  2. Яйця відварюємо приблизно 10 хвилин, нарізаємо кубиками.
  3. Трохи подрібнюємо корейську моркву.
  4. Всі інгредієнти заправляємо майонезом та добре перемішуємо. Відправляємо його в холодильник на кілька годин для просочення і готовий салат! Потрібно поставити його в холодильник на кілька годин і можна подавати до столу.

Любителі крабових паличок можуть нафарширувати ними огірки за рецептом "Телеграфа". Це не тільки смачно, а ще й незвичайно!

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома