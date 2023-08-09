"Літній" крабовий салат із секретом: рецепт, від якого за вуха не відтягнеш
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Ніжна та незвичайна страва підкорить і близьких, і гостей
Коли йдеться про крабові палички, швидше за все, ми готуємо його за класичним рецептом з рисом. Якщо улюблена страва хочеться якось освіжити, то цей рецепт для вас.
Пропонуємо скористатися наявністю в холодильнику овочів та доповнити салат новими інгредієнтами за рецептом "Сенсації". Смак крабових паличок вдало поєднується з пікантною морквою та свіжими огірками, їх вдало доповнять варені яйця та майонез. Спробуйте – і такий салат стане найчастішим гостем вашого столу.
Як приготувати "літній" крабовий салат
Інгредієнти:
- крабові палички – 200 г;
- морква по-корейськи – 200 г;
- яйця курячі – 3 шт.;
- огірки свіжі – 2 шт.;
- майонез – 3 ст. л.;
- сіль — 0,3 ч. л.
Спосіб приготування:
- Крабові палички та огірки нарізаємо кубиками.
- Яйця відварюємо приблизно 10 хвилин, нарізаємо кубиками.
- Трохи подрібнюємо корейську моркву.
- Всі інгредієнти заправляємо майонезом та добре перемішуємо. Відправляємо його в холодильник на кілька годин для просочення і готовий салат! Потрібно поставити його в холодильник на кілька годин і можна подавати до столу.
Любителі крабових паличок можуть нафарширувати ними огірки за рецептом "Телеграфа". Це не тільки смачно, а ще й незвичайно!