Готуватимете щоліта: перевірений рецепт консервованих огірків по-домашньому

Ваші огірки зберігатимуться до самої весни!

Хрусткі консервовані огірки — чудова закуска на зиму. Відкрийте баночку, поставте її на стіл і навряд чи хтось пройде, не взявши звідти огірочок.

Рецепт огірків консервованих по-домашньому від Shuba стане вашим фірмовим. Вони виходять з характерним кисло-солоним смаком — і навряд ваші близькі відмовить собі в задоволенні ними поласувати!

Як приготувати огірки по-домашньому

Інгредієнти на 2 порції:

огірки — 1 кг;

часник, зубчики — 2 шт.;

кріп, парасольки — 4 шт.;

вишня, листя — 6 шт.;

чорна смородина, листя – 6 шт.;

лавровий лист — 4 шт.;

перець запашний, горошок — 6 шт.;

перець чорний, горошок – 10 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль кам’яна — 2 ст. л.;

оцет — 100 мл.

Спосіб приготування:

Огірки промийте, залийте холодною водою та залиште на 4 години. Очистьте часник, помийте і крупно наріжте зелень. У дволітрові підготовлені банки покладіть: 1 зубчик часнику, 2 парасольки кропу, 3 листочки вишні та смородини, 2 лаврові листи, 3 горошини запашного перцю та 5 горошин чорного перцю. Додайте по 1 ст. л. цукру та солі, залийте по 50 мл оцту. Влийте в банки теплу кип’ячену воду (має залишатися 1 см до верху). Накрийте кришками. Поставте банки у велику каструлю. Влийте в неї теплу воду, доведіть до кипіння, простерилізуйте 15 хвилин і після герметично закрийте банки кришками.

Любителям консервації радимо звернути увагу на рецепт огірків без оцту та цукру. Готуйте та їжте із задоволенням!