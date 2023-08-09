Готуватимете щоліта: перевірений рецепт консервованих огірків по-домашньому
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ваші огірки зберігатимуться до самої весни!
Хрусткі консервовані огірки — чудова закуска на зиму. Відкрийте баночку, поставте її на стіл і навряд чи хтось пройде, не взявши звідти огірочок.
Рецепт огірків консервованих по-домашньому від Shuba стане вашим фірмовим. Вони виходять з характерним кисло-солоним смаком — і навряд ваші близькі відмовить собі в задоволенні ними поласувати!
Як приготувати огірки по-домашньому
Інгредієнти на 2 порції:
- огірки — 1 кг;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- кріп, парасольки — 4 шт.;
- вишня, листя — 6 шт.;
- чорна смородина, листя – 6 шт.;
- лавровий лист — 4 шт.;
- перець запашний, горошок — 6 шт.;
- перець чорний, горошок – 10 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль кам’яна — 2 ст. л.;
- оцет — 100 мл.
Спосіб приготування:
- Огірки промийте, залийте холодною водою та залиште на 4 години.
- Очистьте часник, помийте і крупно наріжте зелень.
- У дволітрові підготовлені банки покладіть: 1 зубчик часнику, 2 парасольки кропу, 3 листочки вишні та смородини, 2 лаврові листи, 3 горошини запашного перцю та 5 горошин чорного перцю. Додайте по 1 ст. л. цукру та солі, залийте по 50 мл оцту. Влийте в банки теплу кип’ячену воду (має залишатися 1 см до верху). Накрийте кришками.
- Поставте банки у велику каструлю. Влийте в неї теплу воду, доведіть до кипіння, простерилізуйте 15 хвилин і після герметично закрийте банки кришками.
Любителям консервації радимо звернути увагу на рецепт огірків без оцту та цукру. Готуйте та їжте із задоволенням!