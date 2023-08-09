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Готуватимете щоліта: перевірений рецепт консервованих огірків по-домашньому

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Консервовані огірки по-домашньому – перевірений варіант смачної закуски
Консервовані огірки по-домашньому – перевірений варіант смачної закуски. Фото shuba.life

Ваші огірки зберігатимуться до самої весни!

Хрусткі консервовані огірки — чудова закуска на зиму. Відкрийте баночку, поставте її на стіл і навряд чи хтось пройде, не взявши звідти огірочок.

Рецепт огірків консервованих по-домашньому від Shuba стане вашим фірмовим. Вони виходять з характерним кисло-солоним смаком — і навряд ваші близькі відмовить собі в задоволенні ними поласувати!

Як приготувати огірки по-домашньому

Інгредієнти на 2 порції:

  • огірки — 1 кг;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • кріп, парасольки — 4 шт.;
  • вишня, листя — 6 шт.;
  • чорна смородина, листя – 6 шт.;
  • лавровий лист — 4 шт.;
  • перець запашний, горошок — 6 шт.;
  • перець чорний, горошок – 10 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль кам’яна — 2 ст. л.;
  • оцет — 100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Огірки промийте, залийте холодною водою та залиште на 4 години.
  2. Очистьте часник, помийте і крупно наріжте зелень.
  3. У дволітрові підготовлені банки покладіть: 1 зубчик часнику, 2 парасольки кропу, 3 листочки вишні та смородини, 2 лаврові листи, 3 горошини запашного перцю та 5 горошин чорного перцю. Додайте по 1 ст. л. цукру та солі, залийте по 50 мл оцту. Влийте в банки теплу кип’ячену воду (має залишатися 1 см до верху). Накрийте кришками.
  4. Поставте банки у велику каструлю. Влийте в неї теплу воду, доведіть до кипіння, простерилізуйте 15 хвилин і після герметично закрийте банки кришками.

Любителям консервації радимо звернути увагу на рецепт огірків без оцту та цукру. Готуйте та їжте із задоволенням!

Теги:
#Рецепт #Огірки #Консервація #Готуємо вдома