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М’ясо просто розтане у роті: ідеальний рецепт шашлику в майонезному маринаді

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Насолоджуйтеся смаком свинячого шашлику у майонезному маринаді
Насолоджуйтеся смаком свинячого шашлику у майонезному маринаді. Фото shuba.life

Незвичайне блюдо з неповторною кислинкою

Літо — це часті пікніки, вилазки на природу і, звичайно ж, соковитий шашлик. Навряд чи без цієї страви можна уявити теплу пору року.

Для приготування свинячого шашлику в майонезному маринаді за рецептом Shuba вам знадобиться ошийок та смачний маринад на основі майонезу, гірчиці, соку лимона та спецій. У вас вийде чудова страва з ніжним смаком і апетитною соковитістю.

Як приготувати свинячий шашлик у майонезному маринаді

Інгредієнти на 4 порції:

  • свинина, ошийок — 1 г;
  • майонез 67% — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ст. л.;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • лимон, сік — 2 ст. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • спеції сумах — 1 ч. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Помийте, обсушіть і наріжте м’ясо порційними шматочками.
  2. Очистьте і поріжте середніми кільцями цибулю.
  3. Для маринаду змішайте майонез, гірчицю, сік лимона, перець, сумах, кільця цибулі та лаврове листя.
  4. У отриманий маринад викладіть шматочки м’яса і перемішайте. Накрийте плівкою та поставте в холодильник на 5-6 годин.
  5. На шампури нанизуйте шматочки м’яса та цибулі, посоліть.
  6. Смажте м’ясо над гарячим вугіллям 15-20 хвилин, періодично повертаючи шампури — м’ясо повинне рівномірно просмажитися та зарум’янитися.

Подавайте такий шашлик томатним соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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#Рецепт #Шашлик #Готуємо вдома