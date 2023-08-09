М’ясо просто розтане у роті: ідеальний рецепт шашлику в майонезному маринаді
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Незвичайне блюдо з неповторною кислинкою
Літо — це часті пікніки, вилазки на природу і, звичайно ж, соковитий шашлик. Навряд чи без цієї страви можна уявити теплу пору року.
Для приготування свинячого шашлику в майонезному маринаді за рецептом Shuba вам знадобиться ошийок та смачний маринад на основі майонезу, гірчиці, соку лимона та спецій. У вас вийде чудова страва з ніжним смаком і апетитною соковитістю.
Як приготувати свинячий шашлик у майонезному маринаді
Інгредієнти на 4 порції:
- свинина, ошийок — 1 г;
- майонез 67% — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- лимон, сік — 2 ст. л.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- спеції сумах — 1 ч. л.;
- сіль, перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Помийте, обсушіть і наріжте м’ясо порційними шматочками.
- Очистьте і поріжте середніми кільцями цибулю.
- Для маринаду змішайте майонез, гірчицю, сік лимона, перець, сумах, кільця цибулі та лаврове листя.
- У отриманий маринад викладіть шматочки м’яса і перемішайте. Накрийте плівкою та поставте в холодильник на 5-6 годин.
- На шампури нанизуйте шматочки м’яса та цибулі, посоліть.
- Смажте м’ясо над гарячим вугіллям 15-20 хвилин, періодично повертаючи шампури — м’ясо повинне рівномірно просмажитися та зарум’янитися.
Подавайте такий шашлик томатним соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!