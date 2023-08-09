М’ясо просто розтане у роті: ідеальний рецепт шашлику в майонезному маринаді

Незвичайне блюдо з неповторною кислинкою

Літо — це часті пікніки, вилазки на природу і, звичайно ж, соковитий шашлик. Навряд чи без цієї страви можна уявити теплу пору року.

Для приготування свинячого шашлику в майонезному маринаді за рецептом Shuba вам знадобиться ошийок та смачний маринад на основі майонезу, гірчиці, соку лимона та спецій. У вас вийде чудова страва з ніжним смаком і апетитною соковитістю.

Як приготувати свинячий шашлик у майонезному маринаді

Інгредієнти на 4 порції:

свинина, ошийок — 1 г;

майонез 67% — 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

лимон, сік — 2 ст. л.;

лавровий лист — 2 шт.;

спеції сумах — 1 ч. л.;

сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Помийте, обсушіть і наріжте м’ясо порційними шматочками. Очистьте і поріжте середніми кільцями цибулю. Для маринаду змішайте майонез, гірчицю, сік лимона, перець, сумах, кільця цибулі та лаврове листя. У отриманий маринад викладіть шматочки м’яса і перемішайте. Накрийте плівкою та поставте в холодильник на 5-6 годин. На шампури нанизуйте шматочки м’яса та цибулі, посоліть. Смажте м’ясо над гарячим вугіллям 15-20 хвилин, періодично повертаючи шампури — м’ясо повинне рівномірно просмажитися та зарум’янитися.

Подавайте такий шашлик томатним соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!