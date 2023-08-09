Знадобиться склянка кефіру та одне яйце: як за 20 хвилин нагодувати сім'ю пиріжками

Чудовий результат при мінімумі часу та інгредієнтів!

Смажені пиріжки – дуже проста, ситна і легка у приготуванні страва. Виявивши фантазію, їх можна приготувати абсолютно з різними начинками на будь-який смак: солоні з м’ясом або ковбасою, солодкі з сиром або ягодами.

Давайте сьогодні приготуємо незвичайні пиріжки за рецептом "УНІАН" — з сиром, ковбасою та зеленню. Приготування їх не вимагає багато часу та вмінь, тож ідемо готувати!

Як приготувати смажені пиріжки

Інгредієнти:

кефір — 300 мл;

сода — 1/2 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

борошно – 450-500 г;

рослинна олія — 20 мл + олія для смаження;

сир або сирний сир — 200 г;

ковбаса — 200 г;

свіжа зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У велику миску наливаємо кефір і додаємо соду, яйце та цукор. Усі інгредієнти ретельно перемішуємо. В масу додаємо борошно і замішуємо тісто. Вливаємо олію і продовжуємо вимішувати, поки олія повністю вбереться. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо на 15 хвилин для відпочинку. Ковбасу натираємо на великій тертці, дрібно нарізаємо зелень. Змішуємо із сиром. Тісто ділимо на дві рівні частини. Кожну розгортаємо в тонкий шар. На перший шар тесту викладаємо начинку на невеликій відстані один від одного. Зверху викладаємо другу частину тесту. За допомогою ємності потрібного діаметру формуємо пиріжки, за необхідності додатково защипнувши краї. На попередньо розігріту сковороду викладаємо пиріжки та обсмажуємо до золотистої скоринки.

А для різноманітності можна приготувати смажені пиріжки з картоплею за рецептом "Телеграф". Спробуємо?