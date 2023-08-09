Знадобиться склянка кефіру та одне яйце: як за 20 хвилин нагодувати сім'ю пиріжками
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Чудовий результат при мінімумі часу та інгредієнтів!
Смажені пиріжки – дуже проста, ситна і легка у приготуванні страва. Виявивши фантазію, їх можна приготувати абсолютно з різними начинками на будь-який смак: солоні з м’ясом або ковбасою, солодкі з сиром або ягодами.
Давайте сьогодні приготуємо незвичайні пиріжки за рецептом "УНІАН" — з сиром, ковбасою та зеленню. Приготування їх не вимагає багато часу та вмінь, тож ідемо готувати!
Як приготувати смажені пиріжки
Інгредієнти:
- кефір — 300 мл;
- сода — 1/2 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- борошно – 450-500 г;
- рослинна олія — 20 мл + олія для смаження;
- сир або сирний сир — 200 г;
- ковбаса — 200 г;
- свіжа зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- У велику миску наливаємо кефір і додаємо соду, яйце та цукор. Усі інгредієнти ретельно перемішуємо.
- В масу додаємо борошно і замішуємо тісто. Вливаємо олію і продовжуємо вимішувати, поки олія повністю вбереться. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо на 15 хвилин для відпочинку.
- Ковбасу натираємо на великій тертці, дрібно нарізаємо зелень. Змішуємо із сиром.
- Тісто ділимо на дві рівні частини. Кожну розгортаємо в тонкий шар.
- На перший шар тесту викладаємо начинку на невеликій відстані один від одного. Зверху викладаємо другу частину тесту. За допомогою ємності потрібного діаметру формуємо пиріжки, за необхідності додатково защипнувши краї.
- На попередньо розігріту сковороду викладаємо пиріжки та обсмажуємо до золотистої скоринки.
А для різноманітності можна приготувати смажені пиріжки з картоплею за рецептом "Телеграф". Спробуємо?