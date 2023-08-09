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Часниковий соус для салатів, картоплі та риби ви приготуєте за 10 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Пікантний часниковий соус
Пікантний часниковий соус. Фото shuba.life

Смачний соус – одним рухом руки!

Часниковий соус – ідеальний варіант для того, щоб підкреслити смак риби, картоплі фрі та овочевих салатів. Готувати його – одне задоволення: просто й із підручних продуктів. Будь-якій страві він додасть гостроти та пікантності.

Shuba рекомендує для його приготування взяти такі основні інгредієнти, як вершки, часник, петрушка та спеції. Але є ще більш простий спосіб приготування заправки — взяти готовий майонез, додати подрібнений часник і посипати зеленню.

Як приготувати часниковий соус

Інгредієнти на 4 порції:

  • вода — 120 мл;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • часник сушений — 3 г;
  • вершки – 250 мл;
  • петрушка, гілочка — 5 г;
  • крохмаль кукурудзяний — 15 г;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Налийте половину води в каструлю та доведіть на середньому вогні до кипіння. Додайте часник та часниковий порошок, варіть близько 5 хвилин, доки вода майже не випарується.
  2. У суміш додайте густі вершки, петрушку, сіль та перець. Змішайте кукурудзяний крохмаль з водою, що залишилася, і вмішайте в соус.
  3. Постійно помішуючи, готуйте масу до загусання – це у вас триватиме близько трьох хвилин. Коли соус став однорідним – він готовий!

Рекомендуємо такий соус подати до улюбленого овочевого салату! Смачного!

Теги:
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