Ідеально до будь-якого гарніру: рецепт літнього салату з помідорів та зелені

Неймовірна страва із простих продуктів

Легкий салат із сезонних овочів — ідеальна страва для літнього обіду або вечері. Готувати їх можна з овочів, а для ситнішого варіанту можна додати морепродукти, рибу, яйця, м’ясо.

Для приготування салату за рецептом "Мета" ми використовуємо звичайні продукти: нарізані томати, заправку олією, перець, часник, зелень. Однак ця страва настільки насичена і смаком, і ароматом, що є її – особливе задоволення.

Як приготувати літній салат з помідорів та зелені.

Інгредієнти:

олія оливкова — 2 ст. л.;

білий винний оцет — 1 ст. л.;

вода — 1 ст. л.;

сіль — 0.5 ч. л.;

цукор — 1.5 ч. л.;

перець солодкий — 1 шт.;

часник, зубчики — 3 шт.;

кріп, пучок — 0.5 шт.;

кінза, пучок — 0.5 шт.;

томати — 500 г.

Спосіб приготування:

Наріжте кріп та кінзу. Солодкий перець розріжте на чотири частини, натріть на тертці. Видавіть на нього часник. Наріжте томати. Для приготування заправки змішайте олію, оцет, воду, сіль та цукор. Зберіть салат. У миску викладіть помідори, перець із часником, зелень. Полийте заправкою. Поставте салат у холодильник на 2 години.

Подавайте такий салат до макаронів з фаршем та овочами за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!