Ідеально до будь-якого гарніру: рецепт літнього салату з помідорів та зелені
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Неймовірна страва із простих продуктів
Легкий салат із сезонних овочів — ідеальна страва для літнього обіду або вечері. Готувати їх можна з овочів, а для ситнішого варіанту можна додати морепродукти, рибу, яйця, м’ясо.
Для приготування салату за рецептом "Мета" ми використовуємо звичайні продукти: нарізані томати, заправку олією, перець, часник, зелень. Однак ця страва настільки насичена і смаком, і ароматом, що є її – особливе задоволення.
Як приготувати літній салат з помідорів та зелені.
Інгредієнти:
- олія оливкова — 2 ст. л.;
- білий винний оцет — 1 ст. л.;
- вода — 1 ст. л.;
- сіль — 0.5 ч. л.;
- цукор — 1.5 ч. л.;
- перець солодкий — 1 шт.;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- кріп, пучок — 0.5 шт.;
- кінза, пучок — 0.5 шт.;
- томати — 500 г.
Спосіб приготування:
- Наріжте кріп та кінзу. Солодкий перець розріжте на чотири частини, натріть на тертці. Видавіть на нього часник.
- Наріжте томати.
- Для приготування заправки змішайте олію, оцет, воду, сіль та цукор.
- Зберіть салат. У миску викладіть помідори, перець із часником, зелень. Полийте заправкою.
- Поставте салат у холодильник на 2 години.
Подавайте такий салат до макаронів з фаршем та овочами за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь!