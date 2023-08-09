Всього п’ять хвилин — і піца на столі: смачний сніданок на сковороді
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Чудовий варіант швидкого сніданку
Ми ділились добіркою простих та смачних сніданків. Ще один варіант простого та ситного перекусу вранці — піца на сковороді.
Така піца-п’ятихвилинка – відмінна страва для тих, хто не любить довго стояти біля плити, але не відмовиться смачно поїсти. Весь процес приготування займає зовсім трохи часу, а знадобиться лише кілька продуктів. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- Борошно – 10 ложок
- Сметана – 3 ложки
- Яйця – 2 шт
- Ковбаса салямі – 100 грамів
- Сир – 100 грамів
- Майонез – 3 ложки
- Сіль – дрібка
- Кетчуп
Спосіб приготування:
- Розбиваємо яйця, перемішуємо до однорідної маси. Додаємо сіль, майонез та сметану.
- Все разом збиваємо вінчиком до утворення легкої піни. До маси додаємо борошно та перемішуємо.
- Якщо бажаєте зробити тісто м’якшим, додаємо у нього соду на кінчику ножа. Однорідне тісто виливаємо тонким шаром на холодну сковорідку.
- Зверху поливаємо основу томатним соусом. Також викладаємо ковбасу, сир.
- Накриваємо кришкою. Готуємо страву на середньому вогні, поки не розплавиться сир. В середньому це займе від 5 до 10 хвилин.
Гарячу піцу викладаємо та розрізаємо на шматочки. Дуже смачно посипати її зеленню. Також ми ділились рецептом простого літнього салату з чотирьох інгредієнтів.