Всього п’ять хвилин — і піца на столі: смачний сніданок на сковороді

Чудовий варіант швидкого сніданку

Ми ділились добіркою простих та смачних сніданків. Ще один варіант простого та ситного перекусу вранці — піца на сковороді.

Така піца-п’ятихвилинка – відмінна страва для тих, хто не любить довго стояти біля плити, але не відмовиться смачно поїсти. Весь процес приготування займає зовсім трохи часу, а знадобиться лише кілька продуктів. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

Борошно – 10 ложок

Сметана – 3 ложки

Яйця – 2 шт

Ковбаса салямі – 100 грамів

Сир – 100 грамів

Майонез – 3 ложки

Сіль – дрібка

Кетчуп

Спосіб приготування:

Розбиваємо яйця, перемішуємо до однорідної маси. Додаємо сіль, майонез та сметану. Все разом збиваємо вінчиком до утворення легкої піни. До маси додаємо борошно та перемішуємо. Якщо бажаєте зробити тісто м’якшим, додаємо у нього соду на кінчику ножа. Однорідне тісто виливаємо тонким шаром на холодну сковорідку. Зверху поливаємо основу томатним соусом. Також викладаємо ковбасу, сир. Накриваємо кришкою. Готуємо страву на середньому вогні, поки не розплавиться сир. В середньому це займе від 5 до 10 хвилин.

Гарячу піцу викладаємо та розрізаємо на шматочки. Дуже смачно посипати її зеленню. Також ми ділились рецептом простого літнього салату з чотирьох інгредієнтів.