Жменька овочів — і вечеря на столі: фантастичний рецепт пісної запіканки

Рідні будуть просити добавки

Ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з фаршем. Але наближається піст, а це означає, що пора вносити правки у щоденний раціон.

Ділимось рецептом апетитної запіканки, що ніжна всередині та хрустка зовні. Запечена цвітна капуста з грибами, хоч і легка, але достатньо ситна. Вона ідеально підійде, якщо ви намагаєтесь полегшити своє меню або дотримуєтесь посту. Рецептом поділились на порталі presspoint.in.ua.

Інгредієнти:

Одна цвітна капустина ( 500-600 грамів);

Яйця 1 шт;

Гриби 200 грамів;

Рослинна олія 3-4 ст. л.;

Цибуля ріпчаста 1 шт.;

Морква 1 шт.;

Сметана 150-200 грамів;

Сир твердий 3 ст. л.;

Сіль до смаку;

Свіжа зелень.

Спосіб приготування:

Суцвіття цвітної капусти в підсоленому окропі варимо протягом 12 хвилин. Відкидаємо капусту на друшляк, а, коли стече вода — викладаємо в глибоку форму для запікання. Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву натираємо. Обсмажуємо овочі на невеликому вогні до м’якості. Гриби нарізаємо пластинками й додаємо до овочів. Коли вони отримають скоринку, солимо й обсмажуємо суміш ще кілька хвилин, періодично помішуючи. Викладаємо масу на цвітну капусту. Посипаємо все твердим сиром. Для заливки змішуємо яйце, сметану і дрібку солі. Збиваємо. Виливаємо цю суміш на шар сиру. Цвітну капусту з грибами ставимо у заздалегідь розігріту духовку. Запікаємо її приблизно 15 хвилин за температури 180 °С.

При бажанні готову страву посипаємо свіжою зеленню. Це може бути і оригінальний гарнір — скажімо, до смаженої риби.