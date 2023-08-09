Жменька овочів — і вечеря на столі: фантастичний рецепт пісної запіканки
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Рідні будуть просити добавки
Ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з фаршем. Але наближається піст, а це означає, що пора вносити правки у щоденний раціон.
Ділимось рецептом апетитної запіканки, що ніжна всередині та хрустка зовні. Запечена цвітна капуста з грибами, хоч і легка, але достатньо ситна. Вона ідеально підійде, якщо ви намагаєтесь полегшити своє меню або дотримуєтесь посту. Рецептом поділились на порталі presspoint.in.ua.
Інгредієнти:
- Одна цвітна капустина ( 500-600 грамів);
- Яйця 1 шт;
- Гриби 200 грамів;
- Рослинна олія 3-4 ст. л.;
- Цибуля ріпчаста 1 шт.;
- Морква 1 шт.;
- Сметана 150-200 грамів;
- Сир твердий 3 ст. л.;
- Сіль до смаку;
- Свіжа зелень.
Спосіб приготування:
- Суцвіття цвітної капусти в підсоленому окропі варимо протягом 12 хвилин. Відкидаємо капусту на друшляк, а, коли стече вода — викладаємо в глибоку форму для запікання.
- Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву натираємо. Обсмажуємо овочі на невеликому вогні до м’якості.
- Гриби нарізаємо пластинками й додаємо до овочів. Коли вони отримають скоринку, солимо й обсмажуємо суміш ще кілька хвилин, періодично помішуючи. Викладаємо масу на цвітну капусту.
- Посипаємо все твердим сиром. Для заливки змішуємо яйце, сметану і дрібку солі. Збиваємо. Виливаємо цю суміш на шар сиру.
- Цвітну капусту з грибами ставимо у заздалегідь розігріту духовку. Запікаємо її приблизно 15 хвилин за температури 180 °С.
При бажанні готову страву посипаємо свіжою зеленню. Це може бути і оригінальний гарнір — скажімо, до смаженої риби.