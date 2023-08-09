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Жменька овочів — і вечеря на столі: фантастичний рецепт пісної запіканки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Чудовий варіант пісної, але ситної страви
Чудовий варіант пісної, але ситної страви. Фото shuba.life

Рідні будуть просити добавки

Ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з фаршем. Але наближається піст, а це означає, що пора вносити правки у щоденний раціон.

Ділимось рецептом апетитної запіканки, що ніжна всередині та хрустка зовні. Запечена цвітна капуста з грибами, хоч і легка, але достатньо ситна. Вона ідеально підійде, якщо ви намагаєтесь полегшити своє меню або дотримуєтесь посту. Рецептом поділились на порталі presspoint.in.ua.

Інгредієнти:

  • Одна цвітна капустина ( 500-600 грамів);
  • Яйця 1 шт;
  • Гриби 200 грамів;
  • Рослинна олія 3-4 ст. л.;
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.;
  • Морква 1 шт.;
  • Сметана 150-200 грамів;
  • Сир твердий 3 ст. л.;
  • Сіль до смаку;
  • Свіжа зелень.

Спосіб приготування:

  1. Суцвіття цвітної капусти в підсоленому окропі варимо протягом 12 хвилин. Відкидаємо капусту на друшляк, а, коли стече вода — викладаємо в глибоку форму для запікання.
  2. Цибулю нарізаємо півкільцями, моркву натираємо. Обсмажуємо овочі на невеликому вогні до м’якості.
  3. Гриби нарізаємо пластинками й додаємо до овочів. Коли вони отримають скоринку, солимо й обсмажуємо суміш ще кілька хвилин, періодично помішуючи. Викладаємо масу на цвітну капусту.
  4. Посипаємо все твердим сиром. Для заливки змішуємо яйце, сметану і дрібку солі. Збиваємо. Виливаємо цю суміш на шар сиру.
  5. Цвітну капусту з грибами ставимо у заздалегідь розігріту духовку. Запікаємо її приблизно 15 хвилин за температури 180 °С.

При бажанні готову страву посипаємо свіжою зеленню. Це може бути і оригінальний гарнір — скажімо, до смаженої риби.

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#Рецепт #Овочі #Запіканка