Ситна гуцульська страва нагодує всю сім’ю: рецепт росівниці із пшоном

Гуцули розбираються у смачній їжі

Ми розповідали, як приготувати традиційний смачний банош. На Закарпатті часто пшоно у стравах заміняють кукурудзяною крупою, але росівницю досвідчені кулінари все ж радять готувати із пшоном. Але загалом можна використати ту крупу, яка вам найбільше до вподоби.

Росівниця — це гуцульський варіант капусняка. Її рецептом поділились на порталі Meta.ua.

Інгредієнти:

картопля — 2 шт.

цибуля ріпчаста — 1 шт.

морква — 1 шт.

квашена капуста — 200 г

пшоно або кукурудзяна крупа — 150 г

копчена паприка — 1/2 ч. л.

сіль, перець — до смаку

олія — 3 ст. л.

лавровий лист — 1 шт.

вода — 1 л

Спосіб приготування:

Картоплю нарізаємо зручними шматочками. Цибулю кришимо, моркву натираємо. На розігрітій олії обсмажуємо до м’якості цибулю та моркву. Додаємо копчену паприку, перемішуємо. У підсоленій воді відварюємо картоплю. Після закипання додаємо лавровий лист, капусту й готуємо ще 10 хвилин. Додаємо овочі та крупу. Готуємо страву на повільному вогні, періодично помішуючи, поки не звариться крупа. Це займе приблизно 20 хвилин. В кінці додаємо до страви сіль та перець.

Подавати росівницю дуже смачно із зеленню та сметаною. Також ми розповідали, як приготувати традиційну для Дніпропетровщини зливану кашу.