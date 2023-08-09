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Ситна гуцульська страва нагодує всю сім’ю: рецепт росівниці із пшоном

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такий капусняк виходить надзвичайно смачним
Такий капусняк виходить надзвичайно смачним. Фото tochka.net

Гуцули розбираються у смачній їжі

Ми розповідали, як приготувати традиційний смачний банош. На Закарпатті часто пшоно у стравах заміняють кукурудзяною крупою, але росівницю досвідчені кулінари все ж радять готувати із пшоном. Але загалом можна використати ту крупу, яка вам найбільше до вподоби.

Росівниця — це гуцульський варіант капусняка. Її рецептом поділились на порталі Meta.ua.

Інгредієнти:

  • картопля — 2 шт.
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • морква — 1 шт.
  • квашена капуста — 200 г
  • пшоно або кукурудзяна крупа — 150 г
  • копчена паприка — 1/2 ч. л.
  • сіль, перець — до смаку
  • олія — 3 ст. л.
  • лавровий лист — 1 шт.
  • вода — 1 л

Спосіб приготування:

  1. Картоплю нарізаємо зручними шматочками. Цибулю кришимо, моркву натираємо.
  2. На розігрітій олії обсмажуємо до м’якості цибулю та моркву. Додаємо копчену паприку, перемішуємо.
  3. У підсоленій воді відварюємо картоплю. Після закипання додаємо лавровий лист, капусту й готуємо ще 10 хвилин.
  4. Додаємо овочі та крупу. Готуємо страву на повільному вогні, періодично помішуючи, поки не звариться крупа. Це займе приблизно 20 хвилин. В кінці додаємо до страви сіль та перець.

Подавати росівницю дуже смачно із зеленню та сметаною. Також ми розповідали, як приготувати традиційну для Дніпропетровщини зливану кашу.

Теги:
#Рецепт #Суп #Капусняк