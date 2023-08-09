Ситна гуцульська страва нагодує всю сім’ю: рецепт росівниці із пшоном
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Гуцули розбираються у смачній їжі
Ми розповідали, як приготувати традиційний смачний банош. На Закарпатті часто пшоно у стравах заміняють кукурудзяною крупою, але росівницю досвідчені кулінари все ж радять готувати із пшоном. Але загалом можна використати ту крупу, яка вам найбільше до вподоби.
Росівниця — це гуцульський варіант капусняка. Її рецептом поділились на порталі Meta.ua.
Інгредієнти:
- картопля — 2 шт.
- цибуля ріпчаста — 1 шт.
- морква — 1 шт.
- квашена капуста — 200 г
- пшоно або кукурудзяна крупа — 150 г
- копчена паприка — 1/2 ч. л.
- сіль, перець — до смаку
- олія — 3 ст. л.
- лавровий лист — 1 шт.
- вода — 1 л
Спосіб приготування:
- Картоплю нарізаємо зручними шматочками. Цибулю кришимо, моркву натираємо.
- На розігрітій олії обсмажуємо до м’якості цибулю та моркву. Додаємо копчену паприку, перемішуємо.
- У підсоленій воді відварюємо картоплю. Після закипання додаємо лавровий лист, капусту й готуємо ще 10 хвилин.
- Додаємо овочі та крупу. Готуємо страву на повільному вогні, періодично помішуючи, поки не звариться крупа. Це займе приблизно 20 хвилин. В кінці додаємо до страви сіль та перець.
Подавати росівницю дуже смачно із зеленню та сметаною. Також ми розповідали, як приготувати традиційну для Дніпропетровщини зливану кашу.