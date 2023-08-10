Розбудіть близьких ароматом солодкого омлету з чорницями: легкий сніданок нашвидкуруч

Смачне та корисне пробудження

Ідеальний ранок має завжди починатися з ідеального сніданку. Відмінним варіантом для гарного ранку вважається пишний омлет. Ми звикли до солоного варіанта такої страви, проте не завжди це так.

Рецепт солодкого омлету із чорницями від Shuba сподобається і дорослим, і дітям. Він готується просто та швидко, а його смак точно вас зачарує. Спробуємо?

Як приготувати солодкий омлет з чорницею

Інгредієнти на 2 порції:

борошно пшеничне — 100 г;

молоко — 100 мл;

яйця курячі — 3 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 0.2 ч. л.;

масло вершкове — 2 ст. л.;

чорниця — 100 г;

цукрова пудра — до свого смаку.

Спосіб приготування:

У мисці змішайте борошно та молоко, перемішайте до однорідного стану. Додайте жовтки (білки залиште окремо), цукор і знову перемішайте. Яєчні білки збийте із щіпкою солі до піни. Додайте їх у суміш із жовтками та обережно перемішайте ложкою. Влийте омлет на попередньо розігріту сковороду з вершковим маслом, розрівняйте по всій поверхні. Смажте на повільному вогні 5 хвилин або до рум’яніння. Потім переверніть лопаткою на інший бік, але не цілим, а перевертайте по шматочках – омлет має рватися. Перевернувши приблизно через 2 хвилини смаження, наріжте ці великі шматочки на менші. Переверніть шматочки омлету та обсмажте з іншого боку близько 2 хвилин. Готовий омлет викладіть на тарілку, посипте цукровою пудрою і додайте вимиті чорниці. За бажанням можна додати полуницю.

Любите омлети? Тоді вам сподобається простий варіант вашої улюбленої страви.