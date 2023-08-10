Розбудіть близьких ароматом солодкого омлету з чорницями: легкий сніданок нашвидкуруч
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Смачне та корисне пробудження
Ідеальний ранок має завжди починатися з ідеального сніданку. Відмінним варіантом для гарного ранку вважається пишний омлет. Ми звикли до солоного варіанта такої страви, проте не завжди це так.
Рецепт солодкого омлету із чорницями від Shuba сподобається і дорослим, і дітям. Він готується просто та швидко, а його смак точно вас зачарує. Спробуємо?
Як приготувати солодкий омлет з чорницею
Інгредієнти на 2 порції:
- борошно пшеничне — 100 г;
- молоко — 100 мл;
- яйця курячі — 3 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 0.2 ч. л.;
- масло вершкове — 2 ст. л.;
- чорниця — 100 г;
- цукрова пудра — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- У мисці змішайте борошно та молоко, перемішайте до однорідного стану. Додайте жовтки (білки залиште окремо), цукор і знову перемішайте.
- Яєчні білки збийте із щіпкою солі до піни. Додайте їх у суміш із жовтками та обережно перемішайте ложкою.
- Влийте омлет на попередньо розігріту сковороду з вершковим маслом, розрівняйте по всій поверхні. Смажте на повільному вогні 5 хвилин або до рум’яніння. Потім переверніть лопаткою на інший бік, але не цілим, а перевертайте по шматочках – омлет має рватися.
- Перевернувши приблизно через 2 хвилини смаження, наріжте ці великі шматочки на менші. Переверніть шматочки омлету та обсмажте з іншого боку близько 2 хвилин.
- Готовий омлет викладіть на тарілку, посипте цукровою пудрою і додайте вимиті чорниці. За бажанням можна додати полуницю.
Любите омлети? Тоді вам сподобається простий варіант вашої улюбленої страви.