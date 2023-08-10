Кабачки фрі: рецепт смачного перекусу для кіноперегляду

Як картопля, але набагато корисніше.

Кабачки — приголомшливий овоч. З нього можна приготувати неймовірну кількість страв — від кабачкових оладок до смачної ікри на зиму. Сьогодні ми поділимося ще одним.

Кабачки фрі за рецептом Shuba — це чудовий спосіб приготувати смачну та корисну страву з овочів. Вони хрусткі зовні та м’які всередині, а готуються легко та швидко. Це відмінний варіант для закуски або гарніру під час перегляду фільмів із друзями.

Як приготувати кабачки фрі

Інгредієнти на 4 порції:

кабачки — 250 г;

борошно пшеничне — 4 ст. л.;

орегано сушене — 1 ч. л.;

олія соняшникова рафінована, сіль — до свого смаку;

холодна вода — 50 мл.

Оцтовий соус:

білий винний оцет — 2 ст. л.;

червоний перець чилі – 0.5 шт.;

часник, зубчики – 1 шт.;

цукрова пудра – 1 ч. л.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Очистьте часник і подрібніть. Чилі також очистьте, дрібно наріжте. Змішайте їх, додавши винний оцет, цукрову пудру та сіль. В окремій мисці збийте до однорідного стану борошно із сіллю та холодною водою. Кабачки очистьте від шкірки та насіння, наріжте їх на смужки довжиною 6 см і товщиною 5 мм. З молодих кабачків шкірку можна не знімати. У глибоку каструлю налийте на 1 см налийте соняшникову олію, розігрійте. Кабачкові смужки відправте в тісто і покладіть у сковороду. Просмажте близько 5 хвилин, потім переверніть на інший бік. Готові кабачки перекладайте на тарілку, застелену паперовим рушником.

Подавайте страву із приготовленим за рецептом "Телеграфа" домашнім соусом. Смачного!