Кабачки фрі: рецепт смачного перекусу для кіноперегляду
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Як картопля, але набагато корисніше.
Кабачки — приголомшливий овоч. З нього можна приготувати неймовірну кількість страв — від кабачкових оладок до смачної ікри на зиму. Сьогодні ми поділимося ще одним.
Кабачки фрі за рецептом Shuba — це чудовий спосіб приготувати смачну та корисну страву з овочів. Вони хрусткі зовні та м’які всередині, а готуються легко та швидко. Це відмінний варіант для закуски або гарніру під час перегляду фільмів із друзями.
Як приготувати кабачки фрі
Інгредієнти на 4 порції:
- кабачки — 250 г;
- борошно пшеничне — 4 ст. л.;
- орегано сушене — 1 ч. л.;
- олія соняшникова рафінована, сіль — до свого смаку;
- холодна вода — 50 мл.
Оцтовий соус:
- білий винний оцет — 2 ст. л.;
- червоний перець чилі – 0.5 шт.;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- цукрова пудра – 1 ч. л.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Очистьте часник і подрібніть. Чилі також очистьте, дрібно наріжте. Змішайте їх, додавши винний оцет, цукрову пудру та сіль.
- В окремій мисці збийте до однорідного стану борошно із сіллю та холодною водою.
- Кабачки очистьте від шкірки та насіння, наріжте їх на смужки довжиною 6 см і товщиною 5 мм. З молодих кабачків шкірку можна не знімати.
- У глибоку каструлю налийте на 1 см налийте соняшникову олію, розігрійте.
- Кабачкові смужки відправте в тісто і покладіть у сковороду. Просмажте близько 5 хвилин, потім переверніть на інший бік. Готові кабачки перекладайте на тарілку, застелену паперовим рушником.
Подавайте страву із приготовленим за рецептом "Телеграфа" домашнім соусом. Смачного!