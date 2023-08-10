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Дітей змушувати не доведеться: сирники з ягодами вони розберуть ще гарячими

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сирники з ягодами стануть улюбленою стравою усієї родини
Сирники з ягодами стануть улюбленою стравою усієї родини. Фото prostoway

Просте блюдо принесе масу задоволення

Сирники – один з улюблених десертів у багатьох. Їх варіантів досить багато: солодкі повітряні або солоні з кропом, сирники з маком або геркулесом. Це улюблена з самого дитинства страва – адже ними годували нас у дитячому садку та школі.

Повітряні та ніжні сирники за рецептом ProstoWay змусять вас забути про весь світ та повністю віддатися цьому смаку. Готувати їх легко – у рецепті немає зайвих інгредієнтів. Таким сніданком із задоволенням ласуватимуть не лише дорослі члени сім’ї, а й дітки.

Як приготувати запечені дитячі сирники з ягодами

Інгредієнти:

  • яйця — 2 шт.;
  • кисломолочний сир – 180 г;
  • сметана — 100 г;
  • борошно — 90 г;
  • розпушувач — 1 ч.л.;
  • олія – 1 ст.л.;
  • ягоди – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Виделкою збийте в однорідну масу яйця, кисломолочний сир та сметану.
  2. Додайте просіяне молоко, розпушувач та олію, все перемішайте. За бажанням в тісто можна додати цукор та підсолоджувач. Розмістіть улюблені ягоди.
  3. Викладіть тісто у форми та випікайте при температурі 180 градусів протягом 25-30 хвилин. Страва готова, смачного!

Любителі сирників, ми знайшли вам рецепт без борошна ! Це не тільки смачна, а й проста у приготуванні страва.

Теги:
#Рецепт #Ягоди #Сніданок #Сирники #Готуємо вдома