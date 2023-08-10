Дітей змушувати не доведеться: сирники з ягодами вони розберуть ще гарячими

Просте блюдо принесе масу задоволення

Сирники – один з улюблених десертів у багатьох. Їх варіантів досить багато: солодкі повітряні або солоні з кропом, сирники з маком або геркулесом. Це улюблена з самого дитинства страва – адже ними годували нас у дитячому садку та школі.

Повітряні та ніжні сирники за рецептом ProstoWay змусять вас забути про весь світ та повністю віддатися цьому смаку. Готувати їх легко – у рецепті немає зайвих інгредієнтів. Таким сніданком із задоволенням ласуватимуть не лише дорослі члени сім’ї, а й дітки.

Як приготувати запечені дитячі сирники з ягодами

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

кисломолочний сир – 180 г;

сметана — 100 г;

борошно — 90 г;

розпушувач — 1 ч.л.;

олія – 1 ст.л.;

ягоди – на свій смак.

Спосіб приготування:

Виделкою збийте в однорідну масу яйця, кисломолочний сир та сметану. Додайте просіяне молоко, розпушувач та олію, все перемішайте. За бажанням в тісто можна додати цукор та підсолоджувач. Розмістіть улюблені ягоди. Викладіть тісто у форми та випікайте при температурі 180 градусів протягом 25-30 хвилин. Страва готова, смачного!

Любителі сирників, ми знайшли вам рецепт без борошна ! Це не тільки смачна, а й проста у приготуванні страва.