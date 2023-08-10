З одного апельсина – сім літрів напою: рецепт освіжаючого лимонаду

Такий напій приготувати дуже просто

Домашній лимонад – це не тільки смачний та освіжаючий напій, але ще й дуже корисний. На відміну від магазинного, він приготовлений без консервантів та хімічних добавок, а також багатий на різні вітаміни.

Саме такий напій із "Таблоїдом Волині" ми з вами й приготуємо. Це не тільки освіжаючий та тонізуючий напій, він ще й бюджетний: з 1 апельсина ви приготуєте 7 літрів чудового лимонаду.

Як приготувати лимонад "7 літрів з 1 апельсину"

Інгредієнти:

1 апельсин заморожений

500 г цукру,

1 ст. ложка лимонної кислоти,

7 л води.

Спосіб приготування:

Апельсин заморозьте, потім натріть його на тертці для дерунів. Додайте до фрукта цукор та лимонну кислоту. Отриману суміш залийте 1 л окропу і дайте настоятися не менше 4 годин. Якщо ви залишите суміш на ніч, це додатково посилить смак напою. Після того лимонад настоїться і він буде смачним і ароматним, розбавте отриманий концентрат 6 л води, що залишилися. Отриманий лимонад процідіть у пляшки та охолодіть. Напій готовий, смачного!

Для любителів освіжаючих напоїв "Телеграф" має ще один рецепт — малиновий лимонад. Готуйте та насолоджуйтесь!