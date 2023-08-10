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П’ять хвилин — і можна їсти ложками: неймовірний салат із простих продуктів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Соковитий і простий у приготуванні салат із тунцем
Соковитий і простий у приготуванні салат із тунцем

Смачна, легка та швидка страва

Тунець – це дуже корисна та смачна риба, яка вдало поєднується з овочами, авокадо, яйцями, руколою, сиром фета та зеленню. З неї можна готувати бюджетні салати, намазки та закуски.

Сьогодні ми приготуємо салат із тунцем за рецептом "Главреда". Це ідеальний варіант для ситної та корисної вечері, а також ефектної страви на святковий стіл. Для цієї страви вам знадобиться лише 1 банка рибної консерви, яйця, зелень, заправка та волоські горіхи. З такої невеликої кількості продуктів у вас вийде чудовий салат, який сподобається всім.

Як приготувати салат з тунцем

Інгредієнти:

  • рибні консерви (тунець) — 1 банка;
  • яйця — 2 шт.;
  • кріп, петрушка, зелена цибуля, сіль та спеції — до свого смаку;
  • сметана та гірчиця для заправки — по 1 ст. л.;
  • волоські горіхи.

Спосіб приготування:

  1. Зваріть яйця, почистьте та наріжте.
  2. Тунець або сардини подрібніть вилкою та одразу перекладіть у блюдо.
  3. Зелень помийте, просушіть паперовим рушником і наріжте.
  4. Змішати сметану з гірчицею, додайте сіль та спеції до свого смаку.
  5. До тунця додайте яйця, зелень та заправку. Добре все перемішайте. Для смаку додайте волоських горіхів.

Чи є ще одна баночка тунця? Приготуйте з неї легкий салат за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь.

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