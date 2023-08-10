П’ять хвилин — і можна їсти ложками: неймовірний салат із простих продуктів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачна, легка та швидка страва
Тунець – це дуже корисна та смачна риба, яка вдало поєднується з овочами, авокадо, яйцями, руколою, сиром фета та зеленню. З неї можна готувати бюджетні салати, намазки та закуски.
Сьогодні ми приготуємо салат із тунцем за рецептом "Главреда". Це ідеальний варіант для ситної та корисної вечері, а також ефектної страви на святковий стіл. Для цієї страви вам знадобиться лише 1 банка рибної консерви, яйця, зелень, заправка та волоські горіхи. З такої невеликої кількості продуктів у вас вийде чудовий салат, який сподобається всім.
Як приготувати салат з тунцем
Інгредієнти:
- рибні консерви (тунець) — 1 банка;
- яйця — 2 шт.;
- кріп, петрушка, зелена цибуля, сіль та спеції — до свого смаку;
- сметана та гірчиця для заправки — по 1 ст. л.;
- волоські горіхи.
Спосіб приготування:
- Зваріть яйця, почистьте та наріжте.
- Тунець або сардини подрібніть вилкою та одразу перекладіть у блюдо.
- Зелень помийте, просушіть паперовим рушником і наріжте.
- Змішати сметану з гірчицею, додайте сіль та спеції до свого смаку.
- До тунця додайте яйця, зелень та заправку. Добре все перемішайте. Для смаку додайте волоських горіхів.
Чи є ще одна баночка тунця? Приготуйте з неї легкий салат за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь.