Ви забудете дорогу до м’ясного магазину: простий рецепт домашніх курячих сосисок
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Вони смачні, корисні та швидкі у приготуванні
Хто з нас не любить побалувати себе смачними сосисками? Проте якість магазинних ковбасних виробів часто бажає кращого.
А що, коли приготувати їх удома? Домашні курячі сосиски за рецептом "ТСН" вийдуть краще за покупні й на смак, і за складом. До того ж вони зручні: їх можна зварити відразу або зробити заготовки та помістити в морозильну камеру. Тим більше вони готуються просто з підручних продуктів.
Як приготувати домашні сосиски
Інгредієнти:
- куряче філе — 600 г;
- яйце — 1 шт.;
- молоко — 150 г;
- вершкове масло — 50 г;
- мускатний горіх — 1/4 ч. л.;
- крохмаль — 1 ч. л.;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Куряче філе вимийте, обсушіть і наріжте шматочками. Покладіть у блендер, додайте яйце, м’яке вершкове масло, молоко, крохмаль, мускатний горіх та сіль. Усі збийте блендером до однорідного стану.
- На харчову плівку викладіть близько двох столових ложок фаршу, щільно згорніть її, обернувши кілька разів. Намагайтеся щільно згортати та зав’язувати плівку, щоб не було зайвого повітря.
- Сформуйте сосиску певного розміру. Загорніть її, затягніть ниткою або зав’яжіть краї.
- Варіть сосиски в кип’яченій воді 15 хвилин або обсмажте на сковороді з олією до рум’яної скоринки.
Приготуйте до сосисок овочевий салат із картопляним пюре і подавайте. Смачного!