Ви забудете дорогу до м’ясного магазину: простий рецепт домашніх курячих сосисок

Вони смачні, корисні та швидкі у приготуванні

Хто з нас не любить побалувати себе смачними сосисками? Проте якість магазинних ковбасних виробів часто бажає кращого.

А що, коли приготувати їх удома? Домашні курячі сосиски за рецептом "ТСН" вийдуть краще за покупні й на смак, і за складом. До того ж вони зручні: їх можна зварити відразу або зробити заготовки та помістити в морозильну камеру. Тим більше вони готуються просто з підручних продуктів.

Як приготувати домашні сосиски

Інгредієнти:

куряче філе — 600 г;

яйце — 1 шт.;

молоко — 150 г;

вершкове масло — 50 г;

мускатний горіх — 1/4 ч. л.;

крохмаль — 1 ч. л.;

сіль.

Спосіб приготування:

Куряче філе вимийте, обсушіть і наріжте шматочками. Покладіть у блендер, додайте яйце, м’яке вершкове масло, молоко, крохмаль, мускатний горіх та сіль. Усі збийте блендером до однорідного стану. На харчову плівку викладіть близько двох столових ложок фаршу, щільно згорніть її, обернувши кілька разів. Намагайтеся щільно згортати та зав’язувати плівку, щоб не було зайвого повітря. Сформуйте сосиску певного розміру. Загорніть її, затягніть ниткою або зав’яжіть краї. Варіть сосиски в кип’яченій воді 15 хвилин або обсмажте на сковороді з олією до рум’яної скоринки.

Приготуйте до сосисок овочевий салат із картопляним пюре і подавайте. Смачного!