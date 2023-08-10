Будете їсти банками: аджику за цим рецептом треба варити відрами
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Чудова заготівля на зиму
Ми розповідали, як приготувати смачний томатний соус на зиму. Але улюбленою помідорною заготівлею у багатьох лишається аджика.
Вона дуже ароматна і пікантна, а ще ідеально підходить до м'яса. Рецептом смачної аджики поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- 2 кілограми помідорів;
- 7 солодких перців;
- 5 перчиків чилі;
- кінза, петрушка;
- 1 склянка олії;
- 2 ложки цукру;
- 1 чайна ложка хмелі-сунелі;
- 1 чайна ложка коріандру;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Ретельно миємо овочі, очищаємо від насіння та плодоніжок. Помідори розрізаємо на четвертинки.
- Нарізаємо часник дрібним кубиком, а зелень кришимо ножем. Овочі перебиваємо блендером або пропускаємо через м’ясорубку.
- У великій каструлі з товстим дном на олії обсмажуємо овочеву суміш без часнику та зелені. Доводимо овочеву масу до кипіння на маленькому вогні, помішуючи.
- Додаємо часник, спеції та зелень. Перемішуємо та варимо ще 10 хвилин. Розливаємо аджику в стерилізовані банки та щільно закриваємо кришками.
Готову аджику слід зберігати в прохолодному місці. Також ми розповідали, як смачно закрити помідори на зиму.