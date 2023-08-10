Будете їсти банками: аджику за цим рецептом треба варити відрами

Чудова заготівля на зиму

Ми розповідали, як приготувати смачний томатний соус на зиму. Але улюбленою помідорною заготівлею у багатьох лишається аджика.

Вона дуже ароматна і пікантна, а ще ідеально підходить до м'яса. Рецептом смачної аджики поділились на порталі smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

2 кілограми помідорів;

7 солодких перців;

5 перчиків чилі;

кінза, петрушка;

1 склянка олії;

2 ложки цукру;

1 чайна ложка хмелі-сунелі;

1 чайна ложка коріандру;

сіль.

Спосіб приготування:

Ретельно миємо овочі, очищаємо від насіння та плодоніжок. Помідори розрізаємо на четвертинки. Нарізаємо часник дрібним кубиком, а зелень кришимо ножем. Овочі перебиваємо блендером або пропускаємо через м’ясорубку. У великій каструлі з товстим дном на олії обсмажуємо овочеву суміш без часнику та зелені. Доводимо овочеву масу до кипіння на маленькому вогні, помішуючи. Додаємо часник, спеції та зелень. Перемішуємо та варимо ще 10 хвилин. Розливаємо аджику в стерилізовані банки та щільно закриваємо кришками.

Готову аджику слід зберігати в прохолодному місці. Також ми розповідали, як смачно закрити помідори на зиму.