Оладки будуть пишнішими за хмарки: просто візьміть два яйця і склянку кефіру

Снідайте із задоволенням!

Пишні оладки – це гарна ідея для початку дня. З медом або джемом вони ідеальні у поєднанні з будь-яким напоєм – кавою, чаєм, какао та гарячим шоколадом.

А чи були у вас ситуації, коли оладки на сковороді пишні, а поки подаси на стіл – вони опадають? Якщо так, то тримайте оладки від "Бабусиних рецептів" — пишними ви покладете їх у тарілку, і поставите на стіл. Спробуємо?

Як приготувати пишні оладки

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

цукор – 3 ст.

сіль — щіпка;

кефір кімнатної температури – 250 мл;

борошно — 250 г;

сода – 1/3 ч. л.;

оцет 9%.

Спосіб приготування:

У миску вбиваємо яйця, висипаємо цукор та сіль, змішуємо всі інгредієнти. Додаємо кефір, знову перемішуємо. Частками просіюємо в яєчно-кефірну суміш борошно і замішуємо густе тісто. Соду гасимо невеликою кількістю оцту, додаємо в тісто і знову все перемішуємо. У сковороді розігріваємо олію. За допомогою кондитерського мішка викладаємо на сковороду невеликі оладки. Обсмажуємо їх на вогні нижче середнього до рум’яної скоринки з обох боків.

Подаємо разом зі згущеним молоком або домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.