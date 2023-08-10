Оладки будуть пишнішими за хмарки: просто візьміть два яйця і склянку кефіру
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Снідайте із задоволенням!
Пишні оладки – це гарна ідея для початку дня. З медом або джемом вони ідеальні у поєднанні з будь-яким напоєм – кавою, чаєм, какао та гарячим шоколадом.
А чи були у вас ситуації, коли оладки на сковороді пишні, а поки подаси на стіл – вони опадають? Якщо так, то тримайте оладки від "Бабусиних рецептів" — пишними ви покладете їх у тарілку, і поставите на стіл. Спробуємо?
Як приготувати пишні оладки
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 3 ст.
- сіль — щіпка;
- кефір кімнатної температури – 250 мл;
- борошно — 250 г;
- сода – 1/3 ч. л.;
- оцет 9%.
Спосіб приготування:
- У миску вбиваємо яйця, висипаємо цукор та сіль, змішуємо всі інгредієнти. Додаємо кефір, знову перемішуємо.
- Частками просіюємо в яєчно-кефірну суміш борошно і замішуємо густе тісто.
- Соду гасимо невеликою кількістю оцту, додаємо в тісто і знову все перемішуємо.
- У сковороді розігріваємо олію. За допомогою кондитерського мішка викладаємо на сковороду невеликі оладки. Обсмажуємо їх на вогні нижче середнього до рум’яної скоринки з обох боків.
Подаємо разом зі згущеним молоком або домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.