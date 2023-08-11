Забудете про інші рецепти: цих кабачкових чебуреків завжди буде мало

Простий рецепт апетитної страви

З кабачків можна приготувати неймовірну кількість страв — від кабачкових оладок до улюбленої закуски на зиму. Здається, нічого нового вже придумати неможливо.

TheLime пропонує приголомшливий рецепт — чебуреки з кабачків! Проста у приготуванні страва спочатку здивує ваших близьких, а потім підкорить їх!

Як приготувати чебуреки з кабачків

Інгредієнти:

тертий кабачок — 160 г;

яйце — 1 шт.;

рисове або цільнозернове борошно — 2 ст. л.;

куряче філе — 60 г;

сир твердий — 30 г;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Куряче філе співаємо під проточною водою, прибираємо весь жир та хрящі. Пропускаємо м’ясо через м’ясорубку або подрібнюємо у блендері. Додаємо у фарш натертий сир та спеції на смак. Кабачок миємо, очищаємо, тремо на тертці та залишаємо на деякий час — з нього має стекти зайва рідина. Віджимаємо та відправляємо в невелику миску. Додаємо яйце, борошно, солимо, перчимо і перемішуємо до однорідної консистенції. На попередньо розігріту сковороду з олією викладаємо тонким шаром тісто з кабачка. Чекаємо кілька хвилин, викладаємо тонкий шар фаршу та наверх — знову шар тіста. Обсмажуємо чебурек під кришкою близько 7-10 хвилин, потім перевертаємо і тримаємо стільки ж.

Приготуйте домашній соус за рецептом "Телеграфа" та подавайте. Смачного!