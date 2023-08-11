Секретний рецепт: такий люля-кебаб з’їдять за хвилину
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Страва змусить забути навіть про улюблені котлети
Якщо вам хочеться замінити свої улюблені котлети якоюсь іншою, не менш смачною стравою, то цей рецепт для вас. Гарячий люля-кебаб здатний розтопити будь-яке серце.
Люля-кебаб від "Бабусиних рецептів" — це чудове рішення, щоб урізноманітнити звичне м’ясне меню. Це соковите ароматне м’ясо, що відмінно підходить до всіх соусів та свіжих літніх салатів, не може залишити нікого байдужим.
Як приготувати люля-кебаб
Інгредієнти:
- яловичий фарш – 1 кг;
- куряче філе – 500 г;
- цибуля ріпчаста — 3 шт.;
- кінза – 50 г;
- помідори – 3 шт.;
- томатна паста – 4 ст. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- кріп – 10 г;
- оцет 9% — ½ ч. л.;
- соняшникова олія – 80 мл;
- сіль — 2 ч. л.;
- паприка копчена — 1 ч. л.;
- кумин — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізаємо маленькими кубиками. Викладаємо у блендер, подрібнюємо до однорідної маси.
- Цибулю ріжемо невеликими шматочками, теж пропускаємо через блендер, змішуємо з курячим і яловичим фаршем. Туди ж відправляємо нарізану кінзу, сіль, копчену паприку та кумин. Добре вимішуємо та відбиваємо. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 3 години.
- Для приготування соусу очищаємо від шкірки помідори, нарізаємо на невеликі шматочки. Помідори разом з кінзою, часником, томатною пастою, оливковою олією та цукром збиваємо в блендері до рідкого стану.
- Цибулю нарізаємо півкільцями та змішуємо з дрібно нарізаним кропом. Виливаємо в суміш цибулі та кропу оцет, залишаємо маринуватися.
- У сковороді розігріваємо олію та викладаємо сформовані з фаршу витягнуті ковбаски. Обсмажуємо їх на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
- Готовий люля-кебаб посипаємо маринованою в оцті цибулею і подаємо з приготовленим шашличним соусом.
Дотримуйтесь хитрощів "Телеграфа" — і ваш фарш для чебуреків буде ще смачнішим. Готуйте та їжте із задоволенням!