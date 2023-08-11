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Секретний рецепт: такий люля-кебаб з’їдять за хвилину

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Люля-кебаб підкорить будь-яке серце
Люля-кебаб підкорить будь-яке серце. Фото parlament.ua

Страва змусить забути навіть про улюблені котлети

Якщо вам хочеться замінити свої улюблені котлети якоюсь іншою, не менш смачною стравою, то цей рецепт для вас. Гарячий люля-кебаб здатний розтопити будь-яке серце.

Люля-кебаб від "Бабусиних рецептів" — це чудове рішення, щоб урізноманітнити звичне м’ясне меню. Це соковите ароматне м’ясо, що відмінно підходить до всіх соусів та свіжих літніх салатів, не може залишити нікого байдужим.

Як приготувати люля-кебаб

Інгредієнти:

  • яловичий фарш – 1 кг;
  • куряче філе – 500 г;
  • цибуля ріпчаста — 3 шт.;
  • кінза – 50 г;
  • помідори – 3 шт.;
  • томатна паста – 4 ст. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • оливкова олія – 1 ст. л.;
  • кріп – 10 г;
  • оцет 9% — ½ ч. л.;
  • соняшникова олія – 80 мл;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • паприка копчена — 1 ч. л.;
  • кумин — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе нарізаємо маленькими кубиками. Викладаємо у блендер, подрібнюємо до однорідної маси.
  2. Цибулю ріжемо невеликими шматочками, теж пропускаємо через блендер, змішуємо з курячим і яловичим фаршем. Туди ж відправляємо нарізану кінзу, сіль, копчену паприку та кумин. Добре вимішуємо та відбиваємо. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 3 години.
  3. Для приготування соусу очищаємо від шкірки помідори, нарізаємо на невеликі шматочки. Помідори разом з кінзою, часником, томатною пастою, оливковою олією та цукром збиваємо в блендері до рідкого стану.
  4. Цибулю нарізаємо півкільцями та змішуємо з дрібно нарізаним кропом. Виливаємо в суміш цибулі та кропу оцет, залишаємо маринуватися.
  5. У сковороді розігріваємо олію та викладаємо сформовані з фаршу витягнуті ковбаски. Обсмажуємо їх на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
  6. Готовий люля-кебаб посипаємо маринованою в оцті цибулею і подаємо з приготовленим шашличним соусом.

Дотримуйтесь хитрощів "Телеграфа" — і ваш фарш для чебуреків буде ще смачнішим. Готуйте та їжте із задоволенням!

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