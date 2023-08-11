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Більше не смажитимете: рибу готуватимете тільки так

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Запечена у фользі риба стане вашою улюбленою стравою
Запечена у фользі риба стане вашою улюбленою стравою. Фото babusyni-retsepty

Неймовірна смакота з мінімуму продуктів

Якщо немає сил, ні бажання довго стояти на кухні, вас врятує запечена риба. Така страва готується дуже просто, а результат – завжди дивовижний!

Соковита горбуша у духовці у фользі шматочками за "Бабусиними рецептами" не вимагає багато часу на приготування. Приготовлена таким чином риба не тільки потішить насиченим смаком, а й збереже всі свої корисні властивості. Спробуємо?

Як приготувати рибу з лимоном у фользі

Інгредієнти:

  • риба (горбуша);
  • 50 мл соняшникової олії;
  • 1 ч. л солі;
  • 1 ч. л. приправи для риби;
  • 1/3 ч. л перцю;
  • 1 ст. л гірчиці;
  • орегано
  • лимон;
  • 2 цибулини
  • пучок петрушки;
  • 4-5 помідорів;
  • 40-50 г вершкового масла|мастила|.

Спосіб приготування:

  1. Миємо, чистимо рибу, робимо надрізи впоперек по всій горбуші.
  2. У чашку виливаємо олію, солимо, додаємо приправу, гірчицю і перець. Ділимо навпіл лимон і вичавлюємо сік із половини лимона.
  3. Отриманим маринадом змащуємо рибку з усіх боків, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо маринуватися на 30 хвилин.
  4. Нарізану цибулину викладаємо на застелене пергаментним папером деко. Зверху кільцями нарізаємо лимон.
  5. Знімаємо з риби харчову плівку, кладемо всередину пучок петрушки. Викладаємо горбушу на лист.
  6. Зверху нарізаємо кільцями помідор. Солимо, посипаємо орегано, на рибу викладаємо шматочки вершкового масла.
  7. Накриваємо страву фольгою і запікаємо в духовці за температури 180 градусів 40-50 хвилин.

Знімаємо фольгу та запікаємо ще 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.

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#Рецепт #Риба #Готуємо вдома