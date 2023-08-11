Більше не смажитимете: рибу готуватимете тільки так
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Неймовірна смакота з мінімуму продуктів
Якщо немає сил, ні бажання довго стояти на кухні, вас врятує запечена риба. Така страва готується дуже просто, а результат – завжди дивовижний!
Соковита горбуша у духовці у фользі шматочками за "Бабусиними рецептами" не вимагає багато часу на приготування. Приготовлена таким чином риба не тільки потішить насиченим смаком, а й збереже всі свої корисні властивості. Спробуємо?
Як приготувати рибу з лимоном у фользі
Інгредієнти:
- риба (горбуша);
- 50 мл соняшникової олії;
- 1 ч. л солі;
- 1 ч. л. приправи для риби;
- 1/3 ч. л перцю;
- 1 ст. л гірчиці;
- орегано
- лимон;
- 2 цибулини
- пучок петрушки;
- 4-5 помідорів;
- 40-50 г вершкового масла|мастила|.
Спосіб приготування:
- Миємо, чистимо рибу, робимо надрізи впоперек по всій горбуші.
- У чашку виливаємо олію, солимо, додаємо приправу, гірчицю і перець. Ділимо навпіл лимон і вичавлюємо сік із половини лимона.
- Отриманим маринадом змащуємо рибку з усіх боків, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо маринуватися на 30 хвилин.
- Нарізану цибулину викладаємо на застелене пергаментним папером деко. Зверху кільцями нарізаємо лимон.
- Знімаємо з риби харчову плівку, кладемо всередину пучок петрушки. Викладаємо горбушу на лист.
- Зверху нарізаємо кільцями помідор. Солимо, посипаємо орегано, на рибу викладаємо шматочки вершкового масла.
- Накриваємо страву фольгою і запікаємо в духовці за температури 180 градусів 40-50 хвилин.
Знімаємо фольгу та запікаємо ще 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.
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