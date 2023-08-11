Більше не смажитимете: рибу готуватимете тільки так

Неймовірна смакота з мінімуму продуктів

Якщо немає сил, ні бажання довго стояти на кухні, вас врятує запечена риба. Така страва готується дуже просто, а результат – завжди дивовижний!

Соковита горбуша у духовці у фользі шматочками за "Бабусиними рецептами" не вимагає багато часу на приготування. Приготовлена таким чином риба не тільки потішить насиченим смаком, а й збереже всі свої корисні властивості. Спробуємо?

Як приготувати рибу з лимоном у фользі

Інгредієнти:

риба (горбуша);

50 мл соняшникової олії;

1 ч. л солі;

1 ч. л. приправи для риби;

1/3 ч. л перцю;

1 ст. л гірчиці;

орегано

лимон;

2 цибулини

пучок петрушки;

4-5 помідорів;

40-50 г вершкового масла|мастила|.

Спосіб приготування:

Миємо, чистимо рибу, робимо надрізи впоперек по всій горбуші. У чашку виливаємо олію, солимо, додаємо приправу, гірчицю і перець. Ділимо навпіл лимон і вичавлюємо сік із половини лимона. Отриманим маринадом змащуємо рибку з усіх боків, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо маринуватися на 30 хвилин. Нарізану цибулину викладаємо на застелене пергаментним папером деко. Зверху кільцями нарізаємо лимон. Знімаємо з риби харчову плівку, кладемо всередину пучок петрушки. Викладаємо горбушу на лист. Зверху нарізаємо кільцями помідор. Солимо, посипаємо орегано, на рибу викладаємо шматочки вершкового масла. Накриваємо страву фольгою і запікаємо в духовці за температури 180 градусів 40-50 хвилин.

Знімаємо фольгу та запікаємо ще 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.

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