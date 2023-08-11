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З’їдатимете по 20 штук за раз: рецепт гарячих бутербродів з улюбленою начинкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Гарячі бутерброди з тунцем завжди виручать
Гарячі бутерброди з тунцем завжди виручать. Фото cookpad.com

Відмінний варіант корисної закуски

Гарячі бутерброди в духовці – це звичайна страва. Їх можна швидко приготувати із простих інгредієнтів. Таку страву можете включати у своє меню хоч щодня, просто змінюючи начинки.

Для приготування гарячих бутербродів за рецептом "Господиньки" вам знадобиться кілька простих інгредієнтів і всього пару хвилин часу — все інше зробить за вас духовка. Ви здивуєтеся, що неймовірну смакоту так легко приготувати.

Як приготувати гарячі бутерброди з тунцем

Інгредієнти:

  • багет чи батон;
  • Зелена цибуля;
  • 1 помідор;
  • 100 г сиру;
  • 1 банка тунця;
  • 2 яйця.

Спосіб приготування:

  1. Скибочками нарізаємо багет або батон.
  2. Дрібно нарізаємо зелену цибулю, помідор — маленькими кубиками, натираємо сир на великій тертці.
  3. Зливаємо з тунця рідину і додаємо до решти інгредієнтів.
  4. У масу додаємо яйця, добре перемішуємо.
  5. Викладаємо начинку на шматочки багета чи батона, кладемо їх у форму для випічки або на деко.
  6. Розігріваємо духовку до 200 градусів.
  7. Ставимо форму з бутербродами до духовки на 10-15 хвилин. Через вказаний час дістаємо готову страву та подаємо на стіл.

Для цього рецепту можете не купувати батон, а приготувати його за рецептом "Телеграфа". Це дуже просто та легко.

Теги:
#Рецепт #Тунець #Гарячі бутерброди #Готуємо вдома