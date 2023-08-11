З’їдатимете по 20 штук за раз: рецепт гарячих бутербродів з улюбленою начинкою

Відмінний варіант корисної закуски

Гарячі бутерброди в духовці – це звичайна страва. Їх можна швидко приготувати із простих інгредієнтів. Таку страву можете включати у своє меню хоч щодня, просто змінюючи начинки.

Для приготування гарячих бутербродів за рецептом "Господиньки" вам знадобиться кілька простих інгредієнтів і всього пару хвилин часу — все інше зробить за вас духовка. Ви здивуєтеся, що неймовірну смакоту так легко приготувати.

Як приготувати гарячі бутерброди з тунцем

Інгредієнти:

багет чи батон;

Зелена цибуля;

1 помідор;

100 г сиру;

1 банка тунця;

2 яйця.

Спосіб приготування:

Скибочками нарізаємо багет або батон. Дрібно нарізаємо зелену цибулю, помідор — маленькими кубиками, натираємо сир на великій тертці. Зливаємо з тунця рідину і додаємо до решти інгредієнтів. У масу додаємо яйця, добре перемішуємо. Викладаємо начинку на шматочки багета чи батона, кладемо їх у форму для випічки або на деко. Розігріваємо духовку до 200 градусів. Ставимо форму з бутербродами до духовки на 10-15 хвилин. Через вказаний час дістаємо готову страву та подаємо на стіл.

Для цього рецепту можете не купувати батон, а приготувати його за рецептом "Телеграфа". Це дуже просто та легко.