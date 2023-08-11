З’їдатимете по 20 штук за раз: рецепт гарячих бутербродів з улюбленою начинкою
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Відмінний варіант корисної закуски
Гарячі бутерброди в духовці – це звичайна страва. Їх можна швидко приготувати із простих інгредієнтів. Таку страву можете включати у своє меню хоч щодня, просто змінюючи начинки.
Для приготування гарячих бутербродів за рецептом "Господиньки" вам знадобиться кілька простих інгредієнтів і всього пару хвилин часу — все інше зробить за вас духовка. Ви здивуєтеся, що неймовірну смакоту так легко приготувати.
Як приготувати гарячі бутерброди з тунцем
Інгредієнти:
- багет чи батон;
- Зелена цибуля;
- 1 помідор;
- 100 г сиру;
- 1 банка тунця;
- 2 яйця.
Спосіб приготування:
- Скибочками нарізаємо багет або батон.
- Дрібно нарізаємо зелену цибулю, помідор — маленькими кубиками, натираємо сир на великій тертці.
- Зливаємо з тунця рідину і додаємо до решти інгредієнтів.
- У масу додаємо яйця, добре перемішуємо.
- Викладаємо начинку на шматочки багета чи батона, кладемо їх у форму для випічки або на деко.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- Ставимо форму з бутербродами до духовки на 10-15 хвилин. Через вказаний час дістаємо готову страву та подаємо на стіл.
Для цього рецепту можете не купувати батон, а приготувати його за рецептом "Телеграфа". Це дуже просто та легко.