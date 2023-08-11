У цій запіканці немає ні грама цукру: корисний рецепт смачної випічки

Не тільки смачна, а й корисна випічка

Якщо ви стежите за харчуванням, але не уявляєте своє життя без смачних десертів тоді цей рецепт для вас. У сирній запіканці немає грама цукру!

Рецепт Shuba гарний тим, що запіканку роблять солодкою смачні та корисні яблука. Головне в рецепті — щоб сир і сметана були не кислі, а солодким яблуко. Щоб зробити випічку солодшою, можете додати до неї родзинки.

Як приготувати запіканку

Інгредієнти на 3 порції:

сир кисломолочний — 500 г;

масло вершкове — 4 ст. л.;

яйця курячі — 3 шт.;

сіль — 1/4 ч. л.;

сметана — 3 ст. л.;

манка — 3 ст. л.;

яблука — 1 шт.

Спосіб приготування:

Підготуйте інгредієнти: яєчні жовтки відокремте від білків, яблуко натріть на великій тертці, масло розтопіть. Сир розітріть або перебийте блендером. Додайте в сир 2 столові ложки розтопленого вершкового масла, жовтки, все перемішайте. У масу додайте сметану та манку, знову все перемішайте. Туди ж надішліть яблуко, також перемішайте. Білки з сіллю збийте в густу піну, додайте в сирну масу і перемішайте дерев’яною або силіконовою лопаткою. Масу викладіть у змащену вершковим маслом форму. За бажанням прикрасьте запіканку шматочками яблук, додавши їх у сирну масу. Запікайте блюдо в розігрітій духовці при 180°С протягом 40-55 хвилин. Запіканка готова.

А щоб випічка не черствіла довгий час, додайте туди один інгредієнт та насолоджуйтесь! Смачного!