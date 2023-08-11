У цій запіканці немає ні грама цукру: корисний рецепт смачної випічки
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Не тільки смачна, а й корисна випічка
Якщо ви стежите за харчуванням, але не уявляєте своє життя без смачних десертів тоді цей рецепт для вас. У сирній запіканці немає грама цукру!
Рецепт Shuba гарний тим, що запіканку роблять солодкою смачні та корисні яблука. Головне в рецепті — щоб сир і сметана були не кислі, а солодким яблуко. Щоб зробити випічку солодшою, можете додати до неї родзинки.
Як приготувати запіканку
Інгредієнти на 3 порції:
- сир кисломолочний — 500 г;
- масло вершкове — 4 ст. л.;
- яйця курячі — 3 шт.;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- сметана — 3 ст. л.;
- манка — 3 ст. л.;
- яблука — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Підготуйте інгредієнти: яєчні жовтки відокремте від білків, яблуко натріть на великій тертці, масло розтопіть.
- Сир розітріть або перебийте блендером. Додайте в сир 2 столові ложки розтопленого вершкового масла, жовтки, все перемішайте. У масу додайте сметану та манку, знову все перемішайте. Туди ж надішліть яблуко, також перемішайте.
- Білки з сіллю збийте в густу піну, додайте в сирну масу і перемішайте дерев’яною або силіконовою лопаткою.
- Масу викладіть у змащену вершковим маслом форму. За бажанням прикрасьте запіканку шматочками яблук, додавши їх у сирну масу.
- Запікайте блюдо в розігрітій духовці при 180°С протягом 40-55 хвилин. Запіканка готова.
А щоб випічка не черствіла довгий час, додайте туди один інгредієнт та насолоджуйтесь! Смачного!