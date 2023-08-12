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Нереальна смакота з пачки сиру: сніданок готуватимете тільки так

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Корисна та неймовірно смачна сирна запіканка
Корисна та неймовірно смачна сирна запіканка. Фото Meta.ua

Корисний десерт без грама борошна

Домашній сир – універсальний продукт: його можна використовувати як самостійну страву, так і як інгредієнт багатьох страв. Наприклад, з нього виходять неймовірно смачні сирники!

Любителі цього продукту точно не встоять проти апетитної сирної запіканки з родзинками за рецептом "Сенсація". Вона просто тане в роті, а соковитий, ніжний сир надає страві незвичайного, казкового смаку. Беремо продукти та йдемо готувати – це дуже просто та швидко!

Як приготувати запіканку з родзинками

Інгредієнти:

  • сир домашній – 500 г;
  • сметана – 5 ст.л;
  • яйця – 2 шт.;
  • манна крупа — 2 ст. л;
  • цедра лимона;
  • цукор – 3 ст. л;
  • ванільний цукор – 1 ч. л;
  • курага чи родзинки – 50 г;
  • олія – 1 ст. ліжка;
  • сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Промиті родзинки заливаємо окропом і залишаємо на 20 хвилин.
  2. У манну крупу додаємо 3 столові ложки сметани, перемішуємо все і залишаємо настоятися на півгодини.
  3. Перекручуємо сир за допомогою м’ясорубки або блендера. Додаємо 3 столові ложки цукру, ванільний цукор, яйця, солимо і перемішуємо до однорідної маси.
  4. Зливаємо воду з родзинок, сушимо їх і додаємо в сирну масу. Туди ж відправляємо лимонну цедру та перемішуємо все.
  5. Форму змащуємо олією, обсипаємо манною крупою, кладемо отриману сирну масу і добряче все розрівнюємо.
  6. Змащуємо сирний десерт 2 столовими ложками сметани та випікаємо 45-50 хвилин у розігрітій до 180 градусах духовці.

Готуємо до такої запіканки згущене молоко за рецептом "Телеграфа" та насолоджуємось. Смачного!

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#Рецепт #Готуємо вдома