Нереальна смакота з пачки сиру: сніданок готуватимете тільки так

Корисний десерт без грама борошна

Домашній сир – універсальний продукт: його можна використовувати як самостійну страву, так і як інгредієнт багатьох страв. Наприклад, з нього виходять неймовірно смачні сирники!

Любителі цього продукту точно не встоять проти апетитної сирної запіканки з родзинками за рецептом "Сенсація". Вона просто тане в роті, а соковитий, ніжний сир надає страві незвичайного, казкового смаку. Беремо продукти та йдемо готувати – це дуже просто та швидко!

Як приготувати запіканку з родзинками

Інгредієнти:

сир домашній – 500 г;

сметана – 5 ст.л;

яйця – 2 шт.;

манна крупа — 2 ст. л;

цедра лимона;

цукор – 3 ст. л;

ванільний цукор – 1 ч. л;

курага чи родзинки – 50 г;

олія – 1 ст. ліжка;

сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Промиті родзинки заливаємо окропом і залишаємо на 20 хвилин. У манну крупу додаємо 3 столові ложки сметани, перемішуємо все і залишаємо настоятися на півгодини. Перекручуємо сир за допомогою м’ясорубки або блендера. Додаємо 3 столові ложки цукру, ванільний цукор, яйця, солимо і перемішуємо до однорідної маси. Зливаємо воду з родзинок, сушимо їх і додаємо в сирну масу. Туди ж відправляємо лимонну цедру та перемішуємо все. Форму змащуємо олією, обсипаємо манною крупою, кладемо отриману сирну масу і добряче все розрівнюємо. Змащуємо сирний десерт 2 столовими ложками сметани та випікаємо 45-50 хвилин у розігрітій до 180 градусах духовці.

Готуємо до такої запіканки згущене молоко за рецептом "Телеграфа" та насолоджуємось. Смачного!