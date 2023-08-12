Нереальна смакота з пачки сиру: сніданок готуватимете тільки так
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Корисний десерт без грама борошна
Домашній сир – універсальний продукт: його можна використовувати як самостійну страву, так і як інгредієнт багатьох страв. Наприклад, з нього виходять неймовірно смачні сирники!
Любителі цього продукту точно не встоять проти апетитної сирної запіканки з родзинками за рецептом "Сенсація". Вона просто тане в роті, а соковитий, ніжний сир надає страві незвичайного, казкового смаку. Беремо продукти та йдемо готувати – це дуже просто та швидко!
Як приготувати запіканку з родзинками
Інгредієнти:
- сир домашній – 500 г;
- сметана – 5 ст.л;
- яйця – 2 шт.;
- манна крупа — 2 ст. л;
- цедра лимона;
- цукор – 3 ст. л;
- ванільний цукор – 1 ч. л;
- курага чи родзинки – 50 г;
- олія – 1 ст. ліжка;
- сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Промиті родзинки заливаємо окропом і залишаємо на 20 хвилин.
- У манну крупу додаємо 3 столові ложки сметани, перемішуємо все і залишаємо настоятися на півгодини.
- Перекручуємо сир за допомогою м’ясорубки або блендера. Додаємо 3 столові ложки цукру, ванільний цукор, яйця, солимо і перемішуємо до однорідної маси.
- Зливаємо воду з родзинок, сушимо їх і додаємо в сирну масу. Туди ж відправляємо лимонну цедру та перемішуємо все.
- Форму змащуємо олією, обсипаємо манною крупою, кладемо отриману сирну масу і добряче все розрівнюємо.
- Змащуємо сирний десерт 2 столовими ложками сметани та випікаємо 45-50 хвилин у розігрітій до 180 градусах духовці.
Готуємо до такої запіканки згущене молоко за рецептом "Телеграфа" та насолоджуємось. Смачного!