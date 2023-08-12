І до святкового столу, і до сімейної вечері: рецепт найкращого овочевого гарніру

Овочі – це не тільки смачно, але ще й корисно

Соковиті овочі з ароматною заправкою – смачні та корисні. Запечіть їх — і це буде чудовим гарніром до будь-яких страв з м’яса, птиці та риби.

Секрет приготування смачних овочів за рецептом "ТСН" — саме в маринаді. Він надасть насиченості таким корисним овочам. Спробуємо?

Як приготувати запечені овочі

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт.;

печериці – 8 шт.;

морква – 1 шт.;

цвітна капуста – 300 г;

перець болгарський – 1 шт.

Для маринаду:

олія оливкова – 2 ст. л;

соєвий соус – 3 ст. л;

часник – 4 зубчики;

прованські трави – 1 ч. л.;

копчена паприка – 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Кабачок наріжте великими шматками. Перець очистьте від насіннєвої перегородки та видаліть плодоніжку, зріжте перегородки та наріжте великими часточками. Цвітну капусту розберіть на суцвіття. Моркву наріжте великими брусками. Часник пропустіть через прес. Великі печериці розріжте на чотири частини, дрібні залиште цілими. У мисці змішайте оливкову олію, часник, соєвий соус, прованські трави, паприку та сіль. В отриманий маринад викладіть овочі, перемішайте та залиште на півгодини. Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть овочі на лист, відправте в духовку на півгодини, періодично перемішуючи.

Приготуйте до овочів курку в хлібі за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!