І до святкового столу, і до сімейної вечері: рецепт найкращого овочевого гарніру
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Овочі – це не тільки смачно, але ще й корисно
Соковиті овочі з ароматною заправкою – смачні та корисні. Запечіть їх — і це буде чудовим гарніром до будь-яких страв з м’яса, птиці та риби.
Секрет приготування смачних овочів за рецептом "ТСН" — саме в маринаді. Він надасть насиченості таким корисним овочам. Спробуємо?
Як приготувати запечені овочі
Інгредієнти:
- кабачок — 1 шт.;
- печериці – 8 шт.;
- морква – 1 шт.;
- цвітна капуста – 300 г;
- перець болгарський – 1 шт.
Для маринаду:
- олія оливкова – 2 ст. л;
- соєвий соус – 3 ст. л;
- часник – 4 зубчики;
- прованські трави – 1 ч. л.;
- копчена паприка – 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Кабачок наріжте великими шматками.
- Перець очистьте від насіннєвої перегородки та видаліть плодоніжку, зріжте перегородки та наріжте великими часточками.
- Цвітну капусту розберіть на суцвіття. Моркву наріжте великими брусками. Часник пропустіть через прес. Великі печериці розріжте на чотири частини, дрібні залиште цілими.
- У мисці змішайте оливкову олію, часник, соєвий соус, прованські трави, паприку та сіль. В отриманий маринад викладіть овочі, перемішайте та залиште на півгодини.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть овочі на лист, відправте в духовку на півгодини, періодично перемішуючи.
Приготуйте до овочів курку в хлібі за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!